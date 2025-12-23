Fim de ano deve ser estável, mas com altas temperaturas em MS

O verão começou oficialmente no último domingo e já traz previsões que chamam a atenção em Mato Grosso do Sul. Após uma primavera marcada pela irregularidade das chuvas, o estado deve enfrentar um fim de ano com tempo mais estável, porém com temperaturas elevadas.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, a primavera terminou com volumes de chuva abaixo do esperado, o que impactou diretamente o balanço hídrico de 2025. Segundo ele, o acumulado anual ficou cerca de 30% abaixo da média histórica em todo o estado.

“Foi uma primavera com muita irregularidade nas chuvas e o ano acabou ficando com baixos volumes em grande parte de Mato Grosso do Sul”, explicou o meteorologista.

Para o verão, a previsão indica calor intenso e pancadas de chuva típicas da estação, principalmente entre o meio da tarde e o início da noite. Natálio alerta que essas chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas, trovoadas e rajadas de vento, exigindo atenção da população.