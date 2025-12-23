Veículos de Comunicação
Três Lagoas JPNews

Clima

Fim de ano deve ser estável, mas com altas temperaturas em MS

Para o verão, a previsão indica calor intenso e pancadas de chuva típicas da estação, principalmente entre o meio da tarde e o início da noite

Pedro Tergolino

A previsão aponta aumento das pancadas de chuva, com risco de transbordamentos, principalmente em rios como o Brilhante, Vacaria e Ivinhema, além de áreas da região sudeste do estado. Foto: Reprodução/TVC HD.
A previsão aponta aumento das pancadas de chuva, com risco de transbordamentos, principalmente em rios como o Brilhante, Vacaria e Ivinhema, além de áreas da região sudeste do estado. Foto: Reprodução/TVC HD.

O verão começou oficialmente no último domingo e já traz previsões que chamam a atenção em Mato Grosso do Sul. Após uma primavera marcada pela irregularidade das chuvas, o estado deve enfrentar um fim de ano com tempo mais estável, porém com temperaturas elevadas.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, a primavera terminou com volumes de chuva abaixo do esperado, o que impactou diretamente o balanço hídrico de 2025. Segundo ele, o acumulado anual ficou cerca de 30% abaixo da média histórica em todo o estado.

“Foi uma primavera com muita irregularidade nas chuvas e o ano acabou ficando com baixos volumes em grande parte de Mato Grosso do Sul”, explicou o meteorologista.

Para o verão, a previsão indica calor intenso e pancadas de chuva típicas da estação, principalmente entre o meio da tarde e o início da noite. Natálio alerta que essas chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas, trovoadas e rajadas de vento, exigindo atenção da população.

“Em geral, essas pancadas são rápidas, mas intensas. Alguns municípios podem registrar instabilidades mais fortes, com risco de enchentes e inundações”, destacou.

As áreas com maior possibilidade de ocorrências são as regiões sudeste, sul e sudoeste do estado, mas o alerta também se estende à região central, incluindo Campo Grande, Três Lagoas, Água Clara, Ribas do Rio Pardo e Aquidauana.

Apesar disso, a expectativa para as festas de fim de ano é positiva. Segundo o meteorologista, tanto o Natal quanto o Ano-Novo devem ser marcados por tempo firme, com poucas nuvens, sol predominante e temperaturas elevadas na maior parte do estado.

“Grande parte de Mato Grosso do Sul deve ter boas condições nessas datas, com tempo mais aberto e calor durante o dia”, afirmou Natálio Abrahão.

Já para os meses de janeiro e fevereiro de 2026, o cenário muda. A previsão aponta aumento das pancadas de chuva, com risco de transbordamentos, principalmente em rios como o Brilhante, Vacaria e Ivinhema, além de áreas da região sudeste do estado.

O especialista reforça que, mesmo com as previsões, o comportamento do clima pode sofrer alterações, e a recomendação é acompanhar os alertas meteorológicos, especialmente durante os períodos de chuva intensa.

