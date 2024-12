Fim de semana será de muita chuva é o que aponta a previsão do tempo para Três Lagoas

Sexta-feira (13), começou com céu nublado e tem previsão de chuva durante o dia, em Três Lagoas. O alerta laranja é para o período da tarde onde tem previsão de temporal em toda costa Leste de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o avanço de um sistema frontal, aliado ao transporte de calor e umidade, irá favorecer a formação de áreas de instabilidades. Pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades.