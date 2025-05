Finais do futsal Sub-14 definem campeões do JETs 2025

No futsal masculino, o Colégio Anglo sagrou-se campeão após uma vitória por 5 a 2 sobre o Colégio Mieza na grande final. A terceira colocação ficou com a Escola Estadual João Ponce de Arruda, que venceu a Escola Municipal Maria Eulália Vieira por 3 a 0.

Na disputa feminina, o jogo pelo terceiro lugar foi bastante equilibrado, com a equipe da Escola Municipal Maria Eulália Vieira vencendo a Escola Municipal Joaquim Marques de Souza por 2 a 1. Já na grande final, a Escola Estadual Luiz Lopes de Carvalho (Luloca) superou a Escola Estadual João Dantas Filgueiras (Jodafi) pelo placar de 4 a 2, conquistando o título da categoria.

O Ginásio Poliesportivo Eduardo Milanez sediou as finais do campeonato de futsal masculino e feminino da categoria Mirim (Sub-14) dos Jogos Escolares Três-Lagoenses – JETs 2025. O evento foi realizado na segunda-feira (12), e reuniu alunos das redes municipal, estadual e privada em jogos decisivos.

A competição segue com a disputa de vários títulos em outras modalidades. Nesta quarta-feira (14), serão definidos os campeões do handebol. Já nas modalidades individuais, continuam as disputas na natação, atletismo, xadrez, tênis de mesa, judô e vôlei de praia.

PROGRAMAÇÃO DAS MODALIDADES INDIVIDUAIS

Dia 15/05 (quinta-feira)

13h – Xadrez SUB 14 – LOCAL – Colégio Unitrês

17h30 – Tênis De Mesa SUB 14 – LOCAL – Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”

Dia 17/05 (sábado)

08h – Atletismo Sub 14 E Sub 17 – LOCAL – Estádio da ADEN

15h30 – Judô Sub 14 – LOCAL – Ginásio Poliesportivo Eduardo Poliesportivo

Dia 24/05 (sábado)

08h – Natação Sub 14 e Sub 17 – LOCAL – UFMS – Campus I

08h – Vôlei De Praia Sub 14 – LOCAL – Arena Resenha

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas