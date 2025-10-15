Final do Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+ será realizado na sexta-feira

A Prefeitura, através da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (Sejuvel), realizará a decisão do Campeonato Municipal de Futebol Sênior 45+ na sexta-feira (17), no conhecido Estádio Benedito Soares da Mota, o “Madrugadão”.
A disputa pelo troféu coloca frente a frente as equipes OT Marrucos e AE Cavaquinho FC/AABB, que demonstraram garra e técnica nas fases eliminatórias.
Confira a programação completa para a noite de encerramento no Madrugadão:
18h – Disputa pelo terceiro lugar – Real Matismo (Perdedor SF1) x Amigos do Tíziu (Perdedor SF2).
19h – A grande final – AE Cavaquinho FC/AABB (Ganhador SF1) x OT Marrucos (Ganhador SF2).
*Informações da Prefeitura de Três Lagoas