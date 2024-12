Final do 'Torneio Interbairros' será neste domingo em Três Lagoas

Neste domingo (8), a partir das 7h30, o campo do Poeirão, no bairro dos Ferroviários, será palco da grande final do ‘Torneio Interbairros de Futebol’. A competição, que envolveu equipes de diversas regiões de Três Lagoas, chega na final com a disputa entre os campeões das quatro rodadas regionais: União Boa Vista, Costa do Marfim, Associação dos Baianos e Bairro do Bingo.

O torneio, promovido pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Sejuvel), teve início em outubro e contemplou equipes de bairros como Guaporé, Vila São João e Jupiá. O secretário da Sejuvel Antônio Rialino destacou a importância da competição como forma de descentralizar os eventos esportivos, levando a atividade para os bairros e fomentando a convivência comunitária.

A final promete ser emocionante, com times disputando o título de “campeão dos campeões”. Apesar da ausência de premiação em dinheiro neste ano devido a questões administrativas, o evento ainda contará com troféus e medalhas para os vencedores, além de uma festa de confraternização para os moradores. Rialino garantiu que, para o próximo ano, as premiações em dinheiro estarão de volta.