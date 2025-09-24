Final do Vôlei dos JETs nesta quarta-feira definirá os campeões em Três Lagoas

As finais do voleibol feminino e masculino sub-11 dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs), ocorrerão nesta quarta-feira (24), a partir das 17h45, no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, palco das disputas que definirão os campeões da modalidade. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

O secretário da Sejuvel, Walter Dias (Hulk), ressalta a importância dos jogos. “Queremos ver a comunidade reunida, torcendo e incentivando nossos atletas. Esses campeonatos mostram a força do esporte três-lagoense.”

Confira a programação:

17h45 – Vôlei Feminino Sub-11: Unitrês Objetivo x Gen. Nelson Custódio