Final do Vôlei dos JETs nesta quarta-feira definirá os campeões em Três Lagoas

Será um evento de grandes emoções no Ginásio “Cacilda Acre Rocha” ás 17h45

Redação RCN67

“Queremos ver a comunidade reunida, torcendo e incentivando nossos atletas." ressalta o secretário da Sejuvel, Walter Dias (Hulk). Foto: Reprodução/Assessoria.
“Queremos ver a comunidade reunida, torcendo e incentivando nossos atletas." ressalta o secretário da Sejuvel, Walter Dias (Hulk). Foto: Reprodução/Assessoria.

As finais do voleibol feminino e masculino sub-11 dos Jogos Escolares Três-Lagoenses (JETs), ocorrerão nesta quarta-feira (24), a partir das 17h45, no Ginásio Municipal “Cacilda Acre Rocha”, palco das disputas que definirão os campeões da modalidade. O evento é promovido pela Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejuvel).

O secretário da Sejuvel, Walter Dias (Hulk), ressalta a importância dos jogos. “Queremos ver a comunidade reunida, torcendo e incentivando nossos atletas. Esses campeonatos mostram a força do esporte três-lagoense.”

Confira a programação:

17h45 – Vôlei Feminino Sub-11: Unitrês Objetivo x Gen. Nelson Custódio

18h – Grande Final do Vôlei Feminino Sub-11: Anglo x Sesi

18h15 – Disputa pelo 3º lugar do Vôlei Masculino Sub-11: SCFV AABB Comunidade x Unitrês Objetivo

18h30 – Final do Vôlei Masculino Sub-11: Sesi x Anglo

*Informações assessoria Prefeitura de Três Lagoas.

