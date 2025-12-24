Fios de internet pendurados continuam causando acidentes em Três Lagoas

O problema dos fios de internet pendurados pelas ruas de Três Lagoas segue preocupando moradores e autoridades. Mesmo após diversas denúncias e registros de acidentes, a situação persiste em vários pontos da cidade, expondo principalmente motociclistas e pedestres a riscos constantes
O caso mais recente envolve o vigia Antonio Roberto Maciel, de 57 anos, que sofreu um acidente enquanto seguia para o trabalho na madrugada. Ele relata que trafegava normalmente quando foi surpreendido por um fio que atingiu diretamente o pescoço.
“Saindo de casa com direção ao meu serviço, exatamente 5h10 da manhã, no segundo quarteirão depois da minha residência, eu me deparei com um fio, provavelmente de internet, e ele veio pegar no meu pescoço”, contou Antonio Roberto
Apesar do susto, o vigia afirma que teve ferimentos leves, mas destaca o medo vivido no momento do acidente.
“Eu senti queimar, passei a mão e percebi que era um fio. O coração acelera na hora. Graças a Deus não estava sangrando, mas poderia ter sido pior”, afirmou
O sentimento de insegurança, segundo Antonio, é constante, principalmente ao sair de casa para trabalhar de madrugada.
“A gente se sente meio abandonado. Você sai de casa achando que vai voltar bem, mas pode encontrar um fio desses e não voltar”, desabafou
Casos como o de Antonio não são isolados. Em 2025, outros acidentes envolvendo fios soltos já foram registrados. Um deles deixou Dona Célia sem conseguir andar desde outubro de 2024, após sofrer um acidente semelhante. Outro caso ocorreu no dia 31 de outubro deste ano, quando o jovem João Victor, de 18 anos, ficou internado por três dias depois de se enroscar em um fio na avenida Rosário Congro, uma das mais movimentadas da cidade
Além do risco para motociclistas, os fios pendurados também ameaçam pedestres e crianças. Em alguns locais, cabos ficam baixos sobre calçadas, facilitando acidentes.
A representante da Neoenergia Elektro, Pamella Rocca, explicou que a concessionária iniciou ações de fiscalização e reorganização dos cabos ainda no primeiro semestre.
“Desde maio, nós iniciamos ações de inspeção desses pontos irregulares. Fizemos um levantamento em todo o perímetro urbano e identificamos mais de 40% de irregularidades, em um total de 67 mil pontos fiscalizados”, explicou
Segundo ela, a empresa tentou avançar com a remoção dos fios, mas enfrentou dificuldades.
“Em maio de 2025, iniciamos a remoção e o reordenamento desses cabos, porém fomos paralisados por alguns empresários locais e até pela polícia, pois a regularização acaba interrompendo temporariamente o fornecimento de internet para alguns clientes”, destacou Pamella Rocca
Enquanto o impasse continua, moradores cobram soluções rápidas e definitivas para evitar novos acidentes e garantir mais segurança nas vias públicas de Três Lagoas.