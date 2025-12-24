Fios de internet pendurados continuam causando acidentes em Três Lagoas

O problema dos fios de internet pendurados pelas ruas de Três Lagoas segue preocupando moradores e autoridades. Mesmo após diversas denúncias e registros de acidentes, a situação persiste em vários pontos da cidade, expondo principalmente motociclistas e pedestres a riscos constantes

O caso mais recente envolve o vigia Antonio Roberto Maciel, de 57 anos, que sofreu um acidente enquanto seguia para o trabalho na madrugada. Ele relata que trafegava normalmente quando foi surpreendido por um fio que atingiu diretamente o pescoço.

“Saindo de casa com direção ao meu serviço, exatamente 5h10 da manhã, no segundo quarteirão depois da minha residência, eu me deparei com um fio, provavelmente de internet, e ele veio pegar no meu pescoço”, contou Antonio Roberto

Apesar do susto, o vigia afirma que teve ferimentos leves, mas destaca o medo vivido no momento do acidente.

“Eu senti queimar, passei a mão e percebi que era um fio. O coração acelera na hora. Graças a Deus não estava sangrando, mas poderia ter sido pior”, afirmou

O sentimento de insegurança, segundo Antonio, é constante, principalmente ao sair de casa para trabalhar de madrugada.