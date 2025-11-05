Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Perigo

Fios de internet soltos continuam oferecendo risco em Três Lagoas

Mesmo após cobranças da Câmara e reuniões com a Elektro, situação persiste e motociclista se feriu gravemente nesta semana

Ana Cristina Santos

Em vários bairros, é comum ver a fiação baixa, arrebentada e até com partes internas expostas. Foto: Reprodução/TVC HD.
Em vários bairros, é comum ver a fiação baixa, arrebentada e até com partes internas expostas. Foto: Reprodução/TVC HD.

Em Três Lagoas, os fios de internet soltos e pendurados pelos postes continuam sendo motivo de preocupação para moradores e autoridades. A situação, que representa risco de acidentes, voltou a chamar atenção nesta semana, depois que um motociclista quase teve o pescoço cortado ao ser atingido por cabos caídos em uma via da cidade.

Em vários bairros, é comum ver a fiação baixa, arrebentada e até com partes internas expostas. A insegurança é constante, já que muitas pessoas não sabem se os fios estão energizados, o que aumenta o medo de acidentes.

A Câmara Municipal já realizou reuniões com representantes da Elektro, empresa responsável pelos postes, para cobrar uma solução definitiva. Apesar de algumas ações pontuais de retirada, o problema persiste.

O vereador Adriano César Rodrigues, o Sargento Rodrigues, líder do prefeito na Câmara, voltou a cobrar providências e lamentou a falta de avanço na organização das empresas que utilizam os postes para passagem de cabos de internet.

“É uma situação muito triste que nós assistimos no nosso município, principalmente quando ocorre acidente como esse agora. A gente vem cobrando das empresas que prestam serviço de internet, mas, como eu disse, se não vai pelo amor, vai ter que ser pela dor. A Elektro já foi avisada, os cabos que não estiverem identificados serão arrancados, porque eles têm que pagar aluguel para usar os postes. Infelizmente, pouco avançou. As empresas precisam se organizar, porque do jeito que está, o risco é grande”, afirmou o vereador.

Segundo Rodrigues, tanto o Legislativo quanto o Executivo estão preocupados com o problema e devem continuar cobrando soluções.

