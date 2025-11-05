Fios de internet soltos continuam oferecendo risco em Três Lagoas

Em Três Lagoas, os fios de internet soltos e pendurados pelos postes continuam sendo motivo de preocupação para moradores e autoridades. A situação, que representa risco de acidentes, voltou a chamar atenção nesta semana, depois que um motociclista quase teve o pescoço cortado ao ser atingido por cabos caídos em uma via da cidade.

Em vários bairros, é comum ver a fiação baixa, arrebentada e até com partes internas expostas. A insegurança é constante, já que muitas pessoas não sabem se os fios estão energizados, o que aumenta o medo de acidentes.

A Câmara Municipal já realizou reuniões com representantes da Elektro, empresa responsável pelos postes, para cobrar uma solução definitiva. Apesar de algumas ações pontuais de retirada, o problema persiste.