Fisiculturista três-lagoense é campeão em torneio realizado na capital

O jovem atleta três-lagoense Fábio Cristofer Souza Ortiz, de 23 anos, vem se destacando no fisiculturismo após apenas seis meses de dedicação intensa aos treinos. No último campeonato realizado em Campo Grande, ele conquistou dois troféus: campeão e vice-campeão em categorias distintas do esporte.

Rotina de preparação

Competindo na categoria Bodybuilding, Fábio foi avaliado em critérios como tamanho, simetria, definição muscular e presença de palco. Para alcançar o desempenho exigido, o atleta mantém uma rotina rigorosa de treinos e dieta controlada.

“Na fase de preparação, corto quase todo carboidrato e fico basicamente na proteína para reduzir gordura corporal. Já no período de ganho de massa, chego a comer quase um quilo de arroz por dia”, explicou.

Apoio da família

Sem patrocínio fixo, Fábio conta com o suporte da família para arcar com os custos da modalidade, que ultrapassam R$ 2 mil por mês entre alimentação, suplementação e treinos.