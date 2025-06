Florada de ipês muda cenário e dá cor a Três Lagoas

Com a chegada oficial do inverno nesta sexta-feira, Três Lagoas se prepara para ser palco de um espetáculo natural: a florada dos ipês. As cores vibrantes do amarelo, roxo, branco e rosa já começam a despontar pela cidade, encantando moradores e visitantes.

O professor Matheus Brito, um apaixonado por ipês, contou que plantou dois exemplares em frente à sua casa no Dia da Primavera, simbolizando a floração nessa época do ano e aproveitando o período de maturação das sementes, colhidas na própria cidade.

Recentemente, devido a uma reforma em sua residência, Matheus precisou cortar um ipê rosa, o que causou tristeza em toda a família. Ele descreveu o processo burocrático para a remoção da árvore junto à prefeitura e a dificuldade de lidar com a perda de uma planta que já estava tão grande e simbolizava a história da casa.