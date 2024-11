Fogo em cozinha de restaurante mobiliza Corpo de Bombeiros

Corpo de homem condenado por espancar ex-namorada é encontrado em pedreira

O corpo dele foi localizado no outro dia por volta das 5h O corpo de Carlos Eduardo Machado Lima foi encontrado na manhã de quarta-feira (13) em uma pedreira de Paranaíba, por volta das 5h. Ele trabalhava no local, e o caso é investigado pela Polícia Civil de Aparecida do Taboado. Informações extraoficiais dão conta […]