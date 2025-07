Folia de Reis promove evento gratuito em Três Lagoas

O mestre e fundador do grupo, Antônio Marcos, expressa a expectativa de um público ainda maior que no ano passado.

O tradicional grupo de Folia de Reis de Três Lagoas está organizando o segundo encontro interestadual, um evento gratuito que celebra a fé e a cultura popular com muita música, apresentações e um almoço especial. A festa será realizada no dia 13 de julho, a partir das 7h30, no Parque de Exposições.

O encontro contará com a participação de companhias da Folia de Reis de outros estados, como São Paulo, além de grupos de Mato Grosso do Sul, incluindo uma companhia de Três Lagoas. A organização também está abrindo espaço para outras manifestações culturais, convidando grupos que desejam se apresentar a entrar em contato.

O mestre destaca a beleza da tradição da Folia de Reis e a importância de mantê-la viva. Ele compartilha um testemunho pessoal sobre a fé, mencionando a cura de seu neto como a razão de seu engajamento nesse trabalho. “Eu mesmo sou testemunha disso, que tem meu neto, que foi a razão da gente estar com essa companhia e fazendo esses eventos que estão acontecendo na Folha de Reis. E pra não deixar morrer essa tradição que é tão bonita que eu mesmo, desde criança, eu venho acompanhando isso tudo”, afirma.

No dia do evento, a partir das 7h30, o público encontrará no Parque de Exposições, apresentações culturais e musicais. O almoço será servido gratuitamente, e haverá um bar para a venda de bebidas. A entrada é franca, sem cobrança de ingresso ou do almoço.

Marcos reforça que os convites e mais informações estarão disponíveis nas páginas da Folia no Facebook e Instagram. A festa é uma oportunidade única para prestigiar essa rica manifestação cultural brasileira, desfrutar de um dia de lazer em família e celebrar a fé e a tradição em Três Lagoas.