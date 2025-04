Foragido da Justiça de SP é preso em Três Lagoas por dirigir bêbado e sem CNH

Um homem procurado pela Justiça do Estado de São Paulo foi preso em Três Lagoas após ser flagrado dirigindo embriagado, sem carteira de habilitação e falando ao celular enquanto conduzia um veículo. A prisão foi realizada por policiais do Pelotão de Trânsito do 2º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na região da circular da Lagoa Maior.

Abordagem

O condutor foi abordado após ser visto manuseando o celular ao volante, o que motivou a abordagem dos agentes. Ele dirigia um veículo Saveiro e demonstrava comportamento tranquilo, como se estivesse em situação regular.

Durante a conversa com os policiais, foi percebido um forte odor de álcool. Questionado, o motorista admitiu ter consumido “duas latinhas” de bebida alcoólica. Em seguida, foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou 0,58 mg/L — valor bem acima do limite de 0,33 mg/L permitido por lei antes de configurar crime de trânsito.

Sem habilitação

Além do flagrante por embriaguez ao volante, foi constatado que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Uma consulta mais aprofundada no sistema revelou ainda que havia contra ele um mandado de prisão expedido pela comarca de Jaú (SP). A motivação do mandado não foi divulgada pelas autoridades.

Diante da situação, o condutor foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde aguarda transferência para o Presídio de Segurança Média de Três Lagoas.

Justiça paulista foi notificada

A Justiça do Estado de São Paulo já foi comunicada da recaptura do foragido. A transferência do preso será feita assim que uma equipe do estado paulista for designada para buscá-lo. Enquanto isso, ele também deverá responder pelos crimes de trânsito cometidos em Três Lagoas.

O caso chama a atenção pelo número de infrações cometidas em sequência. A prisão só foi possível graças à abordagem iniciada por uma simples infração de trânsito: o uso do celular enquanto dirigia.

Confira todas as informações: