Foragido da Justiça é preso após tentar enganar policiais com identidade falsa em Três Lagoas

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido na manhã desta terça-feira (6) no bairro Jardim Nova Ipanema, em Três Lagoas, após tentar se passar por outra pessoa e desobedecer ordens policiais. A prisão foi efetuada por uma equipe da Rádio Patrulha II, do 2º Batalhão da Polícia Militar (2°BPM), durante atendimento a uma ocorrência de maus-tratos.

De acordo com informações do boletim policial, os militares — SGT PM F. e CB PM J.S. — foram acionados via COPOM para averiguar uma denúncia na Rua Manoel Rodrigues Artez. Ao se aproximarem do endereço, os policiais notaram que um indivíduo que estava no portão do imóvel correu para dentro da residência e trancou o portão com cadeado, o que aumentou a suspeita da equipe.