Foragido do sistema prisional é recapturado pela Polícia Militar em Três Lagoas

A Polícia Militar de Três Lagoas recapturou, na noite de terça-feira (28), um homem de 32 anos que estava foragido do sistema prisional desde o dia 21 de outubro. A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo Tático de Motos (Getam), pertencente ao 2º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com a PM, por volta das 23h45, os policiais realizavam rondas pela avenida Antônio Trajano dos Santos quando perceberam um indivíduo tentando se esconder embaixo de uma árvore. Durante a abordagem, foi realizada consulta nos sistemas policiais, que confirmou tratar-se de um foragido.