MANDADO

Foragido do sistema prisional é recapturado pela Polícia Militar em Três Lagoas

Homem foi localizado escondido sob uma árvore durante patrulhamento do GETAM na avenida Antônio Trajano dos Santos

Alfredo Neto

Rondas ostensivas e abordagens para averiguação além de aumentar o combate a crimes, colabora na captura de foragidos da justiça e visa aumentar a sensação de segurança da sociedade. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Rondas ostensivas e abordagens para averiguação além de aumentar o combate a crimes, colabora na captura de foragidos da justiça e visa aumentar a sensação de segurança da sociedade. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

A Polícia Militar de Três Lagoas recapturou, na noite de terça-feira (28), um homem de 32 anos que estava foragido do sistema prisional desde o dia 21 de outubro. A ação foi conduzida por uma equipe do Grupo Tático de Motos (Getam), pertencente ao 2º Batalhão de Polícia Militar.

De acordo com a PM, por volta das 23h45, os policiais realizavam rondas pela avenida Antônio Trajano dos Santos quando perceberam um indivíduo tentando se esconder embaixo de uma árvore. Durante a abordagem, foi realizada consulta nos sistemas policiais, que confirmou tratar-se de um foragido.

Diante da constatação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, onde ficou à disposição da Justiça.

A Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população por meio de denúncias anônimas, que podem ser feitas pelos telefones 190, (67) 3919-9737 e (67) 3919-3738, ou ainda pelo WhatsApp (67) 3919-9700.

