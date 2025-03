Força-tarefa prende 15 suspeitos de crimes contra mulheres em Três Lagoas

A Polícia Civil e o 2º Batalhão da Polícia Militar intensificaram as ações conjuntas no combate à violência contra mulheres em Três Lagoas. A força-tarefa tem como foco a prisão de suspeitos de violência doméstica, feminicídio e estupro.

Levantamento obtido pelo Jornal do Povo revela que, apenas neste ano, 15 suspeitos de crimes contra mulheres foram presos na cidade., sendo que oito ocorreram em situação de flagrante. Foram realizados 169 pedidos de medida protetiva, segundo a Polícia Civil.

Em 2024, as forças de segurança efetuaram 150 prisões de agressores entre janeiro e dezembro. Casos de agressão, abuso e ameaças contra mulheres seguem frequentes e, em muitos casos, culminam em feminicídios. Em 2024, Três Lagoas registrou quatro assassinatos de mulheres. Já em 2025, um dos casos mais marcantes em Mato Grosso do Sul foi o da jornalista três-lagoense Vanessa Ricarte, de 42 anos, morta a facadas pelo ex-companheiro, o músico Caio do Nascimento Pereira, de 34 anos, no dia 12 de fevereiro, em Campo Grande.