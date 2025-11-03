Veículos de Comunicação
Força Tática prende homem com tornozeleira por tráfico de drogas em Três Lagoas

Foram apreendidos 25 unidades de maconha e 06 cigarros prontos para comercialização

Israel Espíndola

Foram apreendidos de 390 gramas, uma faca e uma balança de precisão, objetos utilizados para o preparo das porções

Um homem, que faz o uso de tornozeleira eletrônica foi preso por tráfico de drogas. O caso aconteceu na rua Antônio Estevão Leal, no bairro Jardim das Acácias, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe da Força Tática, do 2° Batalhão de Polícia Militar fazia ronda no bairro quando abordou o homem que estava em frente a uma conveniência. Ao visualizar a equipe policial o mesmo demonstrou nervosismo e comportamento que chamou atenção da polícia.

Segundo o registro policial, em revista ao individuo, foram encontrados diversas porções de maconha, prontas para comercialização. Sobre a origem da droga, o mesmo informou que adquiriu a droga por R$ 700 e revendia porções de R$ 10 a R$ 50.

Os policiais questionaram se havia mais drogas em sua residência, o mesmo confessou que sim, na casa do mesmo, foram apreendidos de 390 gramas, uma faca e uma balança de precisão, objetos utilizados para o preparo das porções.

Diante dos fatos, o homem foi preso, e a droga apreendida, e durante a elaboração do registro policial, ficou constado que a droga apreendia totalizou 25 unidades de maconha e 06 cigarros prontos para comercialização, além de R$ 42 em espécie. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário.

