Força Tática prende homem com tornozeleira por tráfico de drogas em Três Lagoas

Um homem, que faz o uso de tornozeleira eletrônica foi preso por tráfico de drogas. O caso aconteceu na rua Antônio Estevão Leal, no bairro Jardim das Acácias, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim de ocorrências, uma equipe da Força Tática, do 2° Batalhão de Polícia Militar fazia ronda no bairro quando abordou o homem que estava em frente a uma conveniência. Ao visualizar a equipe policial o mesmo demonstrou nervosismo e comportamento que chamou atenção da polícia.

Segundo o registro policial, em revista ao individuo, foram encontrados diversas porções de maconha, prontas para comercialização. Sobre a origem da droga, o mesmo informou que adquiriu a droga por R$ 700 e revendia porções de R$ 10 a R$ 50.