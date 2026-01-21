Força Tática prende jovem de 23 anos com porções de cocaína no Jardim Alvorada

Uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos por tráfico de drogas na noite de terça-feira (20), na avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.
De acordo com nota divulgada pelo 2º BPM, o suspeito transitava pela via quando foi abordado pelos policiais e submetido à revista pessoal. Durante a ação, foram encontradas com ele seis porções de cocaína e uma porção de maconha.
Ainda conforme a polícia, ao ser questionado sobre os entorpecentes, o homem confessou que a cocaína seria destinada à venda, enquanto a maconha seria para consumo próprio. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão.
O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.
O 2º Batalhão da Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população, que pode denunciar crimes e atitudes suspeitas de forma anônima pelos canais oficiais da corporação, por meio do telefone de emergência 190 ou pelos números (67) 3919-9700 e (67) 99217-3241.