Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

TRÁFICO

Força Tática prende jovem de 23 anos com porções de cocaína no Jardim Alvorada

Suspeito foi flagrado com seis porções de cocaína para venda e uma de maconha para uso pessoal

Alfredo Neto

Preso teria confessado a venda de cocaína e que maconha, seria para seu uso pessoal. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Preso teria confessado a venda de cocaína e que maconha, seria para seu uso pessoal. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Uma equipe da Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar prendeu um homem de 23 anos por tráfico de drogas na noite de terça-feira (20), na avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada, em Três Lagoas.

De acordo com nota divulgada pelo 2º BPM, o suspeito transitava pela via quando foi abordado pelos policiais e submetido à revista pessoal. Durante a ação, foram encontradas com ele seis porções de cocaína e uma porção de maconha.

Ainda conforme a polícia, ao ser questionado sobre os entorpecentes, o homem confessou que a cocaína seria destinada à venda, enquanto a maconha seria para consumo próprio. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão.

Notícias Relacionadas

O suspeito foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permaneceu à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

O 2º Batalhão da Polícia Militar reforça a importância da colaboração da população, que pode denunciar crimes e atitudes suspeitas de forma anônima pelos canais oficiais da corporação, por meio do telefone de emergência 190 ou pelos números (67) 3919-9700 e (67) 99217-3241.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos