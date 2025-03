Força Tática prende homem e recupera 100kg de metais furtados

A Polícia Militar de Três Lagoas, por meio da Força Tática do 2º Batalhão, prendeu no sábado (29) um homem de 37 anos acusado de furtar fios de cobre e alumínio. A abordagem ocorreu por volta das 11h, em uma estrada vicinal próxima à BR-262. O suspeito, que cumpria livramento condicional, estava em um veículo Fiat/Uno carregado com os materiais furtados.

Durante a abordagem, o homem confessou que retirou os fios sem autorização de uma empresa em Água Clara, onde prestava serviços no dia anterior. Ele afirmou que o material seria revendido em Três Lagoas para uma empresa de reciclagem. No carro, foram encontrados aproximadamente 10 quilos de fios de cobre e 90 quilos de fios de alumínio.