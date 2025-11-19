Veículos de Comunicação
'DISK DROGAS'

Força Tática prende jovem de 18 anos por tráfico de drogas nas proximidades de universidade em Três Lagoas

Suspeito utilizava motocicleta para realizar entregas no esquema conhecido como “disk drogas”, segundo a PM

Alfredo Neto

Traficante atendia pedidos de viciados por aplicativos e buscava multidão dos alunos para tentar passar desapercebido. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Traficante atendia pedidos de viciados por aplicativos e buscava multidão dos alunos para tentar passar desapercebido. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Na noite de terça-feira (18), policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar prenderam um jovem de 18 anos suspeito de atuar no tráfico de drogas em Três Lagoas. A abordagem ocorreu por volta das 21h, durante patrulhamento ostensivo na avenida Júlio Ferreira Xavier, nas proximidades de uma instituição de ensino superior.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima relatando que um motociclista estaria realizando a venda de entorpecentes para universitários, utilizando o método conhecido como “disk drogas”. Diante das informações, os policiais intensificaram as rondas na região e localizaram o indivíduo apontado.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu estar realizando entregas de cocaína para obter dinheiro extra. Com base nas declarações, a equipe se deslocou até a residência do jovem, onde foram encontradas 13 porções de cocaína já fracionadas para a venda, uma porção de maconha e uma balança de precisão, além da motocicleta utilizada na atividade criminosa.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido, para os procedimentos legais.

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas são fundamentais para o combate ao crime na cidade. Em caso de emergência, o cidadão pode acionar o 190 ou entrar em contato pelos números (67) 3919-9737 e 3919-3738. Informações sigilosas também podem ser enviadas via WhatsApp pelo número (67) 3919-9700.

