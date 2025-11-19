Força Tática prende jovem de 18 anos por tráfico de drogas nas proximidades de universidade em Três Lagoas

Na noite de terça-feira (18), policiais militares da Força Tática do 2º Batalhão de Polícia Militar prenderam um jovem de 18 anos suspeito de atuar no tráfico de drogas em Três Lagoas. A abordagem ocorreu por volta das 21h, durante patrulhamento ostensivo na avenida Júlio Ferreira Xavier, nas proximidades de uma instituição de ensino superior.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima relatando que um motociclista estaria realizando a venda de entorpecentes para universitários, utilizando o método conhecido como “disk drogas”. Diante das informações, os policiais intensificaram as rondas na região e localizaram o indivíduo apontado.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu estar realizando entregas de cocaína para obter dinheiro extra. Com base nas declarações, a equipe se deslocou até a residência do jovem, onde foram encontradas 13 porções de cocaína já fracionadas para a venda, uma porção de maconha e uma balança de precisão, além da motocicleta utilizada na atividade criminosa.