Força Tática prende mulher com drogas dentro da mochila no bairro São João

Alfredo Neto

Mulher foi presa após denúncia anônima no telefone 190 informar com riqueza de detalhes sobre a ação criminosa. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Na madrugada de sábado (15), policiais militares da Força Tática prenderam uma mulher de 18 anos, flagrada com mais de 1 kg de drogas dentro de uma mochila, na rua Sebastião Fenelon da Costa, bairro São João, em Três Lagoas.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava rondas ostensivas pelo bairro quando recebeu, via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), uma denúncia anônima informando que uma mulher estaria transportando uma mochila contendo diversas substâncias ilícitas.

Durante as buscas, os militares avistaram uma jovem com as características repassadas e realizaram a abordagem. Ao solicitar que ela abrisse a mochila, os policiais encontraram aproximadamente 1,3 kg de maconha, mais 81 gramas da mesma droga, 14 frascos utilizados para embalar porções de cocaína (pinos), além de apetrechos para preparo e embalagem, dinheiro e aparelhos celulares.

Diante do flagrante, a suspeita recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).
A Polícia Militar reforça que a população pode realizar denúncias anônimas pelo WhatsApp (67) 3929-9700 ou, em casos de emergência, acionar o telefone 190.

