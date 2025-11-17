Força Tática prende mulher com drogas dentro da mochila no bairro São João

Na madrugada de sábado (15), policiais militares da Força Tática prenderam uma mulher de 18 anos, flagrada com mais de 1 kg de drogas dentro de uma mochila, na rua Sebastião Fenelon da Costa, bairro São João, em Três Lagoas.

Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava rondas ostensivas pelo bairro quando recebeu, via Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), uma denúncia anônima informando que uma mulher estaria transportando uma mochila contendo diversas substâncias ilícitas.