Real park

Força Tática recupera cabos elétricos furtados e prende ladrão em flagrante

Suspeito confessou o furto e disse que cabos seriam dados como forma de pagamento em drogas

Alfredo Neto

Esta é a segunda grande ocorrência de cabos elétricos furtados que a Força Tática recupera. Foto: Alfredo Neto/RCN67.
Esta é a segunda grande ocorrência de cabos elétricos furtados que a Força Tática recupera. Foto: Alfredo Neto/RCN67.

A Força Tática da Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (2), um homem suspeito pelo crime de furto qualificado, após ele ser flagrado furtando quase 20 quilos de cabos elétricos de um residencial em construção, no bairro Real Park, em Três Lagoas (MS).

Após moradores presenciarem a ação criminosa, foi feita denúncia ao telefone 190 da Polícia Militar. O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) repassou às equipes as características do suspeito, que trajava calça azul, era moreno e carregava um saco de estopa contendo diversos cabos elétricos furtados.

Rapidamente, os policiais da Força Tática conseguiram localizar o suspeito. Com ele, foram encontrados os cabos subtraídos e uma faca com lâmina de aproximadamente 20 centímetros, utilizada para cortar os fios. O homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

Na unidade policial, ele confessou o crime e afirmou ser usuário de crack, relatando ainda que os cabos seriam vendidos em um ferro-velho, e que o dinheiro obtido seria usado para a compra de drogas.

