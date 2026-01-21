Formandos do curso de odontologia da AEMS de Três Lagoas homenageiam paraninfa Maria Fernanda

A terceira turma do curso de Odontologia da AEMS, em Três Lagoas, viveu momentos de emoção durante a colação de grau realizada nesta semana. Na ocasião, a cirurgiã-dentista Maria Fernanda Martins Ortiz Posso foi homenageada pelos formandos e escolhida como paraninfa da turma.
A escolha simboliza o reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela professora ao longo dos cinco anos de formação acadêmica dos alunos, período marcado por desafios, aprendizado e superação.
Antes da colação, os formandos participaram de um culto ecumênico, realizado na Igreja Evangélica Verbo da Vida, como forma de agradecimento pela conquista profissional.
A formanda Kenya Ribeiro destacou a emoção do momento e o carinho pela paraninfa.
“É uma honra ter a Maria Fernanda como paraninfa. Desde sempre ela nos apoiou, nos aconselhou, foi como uma mãe para a gente. Foram cinco anos de muita luta e hoje estamos celebrando essa conquista tão importante”, afirmou.
O formando José Vitor Caetano também ressaltou a importância da professora em sua trajetória acadêmica.
“É um prazer enorme tê-la como nossa paraninfa. Desde a primeira aula ela sempre foi acolhedora e caridosa conosco. O sentimento é de gratidão”, disse.
Reconhecida pela Academia Brasileira de Odontologia, Maria Fernanda destacou que o momento vai além de uma simples celebração.
“É uma consagração da vida profissional deles. A AEMS tem o perfil de formar protagonistas para a sociedade, profissionais com propósito e compromisso com a comunidade”, explicou.
Ela também falou sobre o desafio de ser escolhida paraninfa.
“É uma grande responsabilidade. É o rito de passagem, a última vez que conversamos com eles como alunos. Foi um processo emocionalmente intenso preparar os discursos, mas muito gratificante”, afirmou.
A professora lembrou ainda que a turma enfrentou dificuldades durante a pandemia, com aulas remotas no primeiro ano de curso.
“Eles são nativos da indefinição. Isso os tornou mais fortes. Agora precisam confiar no que aprenderam e nos valores transmitidos pelos professores”, destacou.
A formanda Maria Eduarda Harada agradeceu pela atenção recebida durante o curso.
“A professora Maria Fernanda sempre acreditou em nós, sanou nossas dúvidas e foi mais que professora, foi uma amiga”, relatou.
Já Bruna Letícia de Abreu falou sobre a orientação no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
“Meu TCC foi sobre ortodontia infantil. A professora me ensinou muito além da matéria, ensinamentos de vida e profissionalismo. Sempre foi minha referência”, disse.
Ao final da cerimônia, Maria Fernanda emocionou os presentes ao cantar trechos da música “Força Estranha”, de Caetano Veloso, como forma de agradecimento aos formandos.