Frente fria chega na próxima semana, mas frio intenso será nos primeiros dias de junho

Três Lagoas vai sentir os efeitos de uma frente fria que está prevista para avançar sobre Mato Grosso do Sul a partir do dia 28 de maio, encerrando um período de calor intenso e baixa umidade que vem marcando os últimos dias. A previsão é de que o fenômeno traga uma leve chance de chuva para a região, mas o destaque será a queda acentuada das temperaturas, com os termômetros podendo marcar mínimas entre 16ºC e 18ºC e máximas que não devem passar dos 22ºC entre os dias 28 e 30.

De acordo com Vinícius Sperling, meteorologista do Centec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o ar frio que acompanha a frente vai se intensificar nos primeiros dias de junho, quando Três Lagoas poderá registrar temperaturas mais baixas do ano, com mínimas entre 12°C e 14°C. “Embora a janela de previsão ainda esteja um pouco distante e possa sofrer alterações, os indicativos apontam para uma queda significativa na temperatura”, explica o especialista.

Após a passagem da frente fria, o tempo seco e quente, típico do inverno sul-mato-grossense, deve predominar novamente. O retorno do calor será gradual, e as máximas nos primeiros dias de junho devem oscilar entre 22ºC e 25ºC.