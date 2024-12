A quinta-feira (26), será de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora do dia, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), este cenário é devido ao avanço de uma frente fria, as chuvas devem concentrar nas regiões Centro-Norte, Noroeste, Leste e Nordeste de Mato Grosso do Sul.