LESÃO CORPORAL

Frentista fica ferido após ser agredido com chave de rodas em posto na BR-158, em Três Lagoas

Suspeito fugiu após a agressão, mas foi localizado e preso pela Força Tática nas proximidades da MS-320

Alfredo Neto

Borracheiro foi preso tentando fugir do local: Alfredo Neto/RCN67
Um frentista de 53 anos ficou ferido após ser agredido com uma chave de rodas na noite desta quarta-feira (14), em um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia BR-158, próximo ao rio Sucuriú, em Três Lagoas (MS).

A agressão teria ocorrido após um desentendimento entre a vítima e um borracheiro. De acordo com informações de testemunhas, os dois teriam iniciado uma discussão por motivos pessoais, que acabou se intensificando e evoluiu para agressões físicas.

Durante o confronto, o borracheiro se armou com uma chave de rodas e desferiu diversos golpes contra o frentista. Motoristas de caminhões, pessoas que estavam no restaurante do posto e colegas de trabalho da vítima intervieram na briga e tentaram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar, que foi acionada.

Antes da chegada das equipes, no entanto, o autor conseguiu fugir do local em uma motocicleta Honda Biz. A vítima apresentava dificuldade para respirar e estava bastante agitada, sendo socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Havia suspeita de fratura em uma das costelas, e segundo informações, o frentista passa bem e não corre risco de morte.

O suspeito foi interceptado pela equipe da Força Tática nas proximidades da rotatória da MS-320, sendo preso e levado de volta ao local do crime. Aos policiais, ele afirmou ter descartado a chave de rodas utilizada na agressão nas proximidades de uma lagoa às margens da BR-158. Buscas foram realizadas, porém o objeto não foi localizado.

O caso foi registrado, a princípio, como lesão corporal dolosa e será investigado pela Polícia Civil.

