Frentista fica ferido após ser agredido com chave de rodas em posto na BR-158, em Três Lagoas

Um frentista de 53 anos ficou ferido após ser agredido com uma chave de rodas na noite desta quarta-feira (14), em um posto de combustíveis localizado às margens da rodovia BR-158, próximo ao rio Sucuriú, em Três Lagoas (MS).

A agressão teria ocorrido após um desentendimento entre a vítima e um borracheiro. De acordo com informações de testemunhas, os dois teriam iniciado uma discussão por motivos pessoais, que acabou se intensificando e evoluiu para agressões físicas.

Durante o confronto, o borracheiro se armou com uma chave de rodas e desferiu diversos golpes contra o frentista. Motoristas de caminhões, pessoas que estavam no restaurante do posto e colegas de trabalho da vítima intervieram na briga e tentaram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar, que foi acionada.