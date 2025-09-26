Funcionário de churrascaria é detido após ameaçar colega com faca

Na manhã de quinta-feira (25), um homem de 61 anos foi detido após ameaçar uma colega de trabalho, de 34 anos, dentro de um restaurante localizado na praça de alimentação de um shopping em Três Lagoas. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou durante o uso do micro-ondas do restaurante. A vítima relatou que o colega retirou seu alimento sem autorização e, após ser advertido, passou a proferir ameaças de agressão com faca.

Uma testemunha de 25 anos confirmou a versão apresentada pela funcionária. O suspeito teria se armado com uma faca de açougueiro, de aproximadamente 25 centímetros de lâmina, e afirmado que “iria acertar a barriga” da vítima.