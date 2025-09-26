Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Briga

Funcionário de churrascaria é detido após ameaçar colega com faca

Confusão teria começado após suspeito ter sido repreendido pela vítima por ter mexido no forno onde assava um alimento

Alfredo Neto

Vítima e uma colega de trabalho que teria testemunhado tudo, informaram aos militares que o trabalhador teria ameaçado "enfiar a faca na barriga da vítima". Foto: Alfredo Neto/RCN67.

Na manhã de quinta-feira (25), um homem de 61 anos foi detido após ameaçar uma colega de trabalho, de 34 anos, dentro de um restaurante localizado na praça de alimentação de um shopping em Três Lagoas. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac).

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou durante o uso do micro-ondas do restaurante. A vítima relatou que o colega retirou seu alimento sem autorização e, após ser advertido, passou a proferir ameaças de agressão com faca.

Uma testemunha de 25 anos confirmou a versão apresentada pela funcionária. O suspeito teria se armado com uma faca de açougueiro, de aproximadamente 25 centímetros de lâmina, e afirmado que “iria acertar a barriga” da vítima.

A Polícia Militar foi acionada e localizou o homem deixando o restaurante. Ele foi abordado e a faca apresentada pela vítima foi apreendida. Segundo o boletim, não houve feridos.

Tanto o suspeito quanto a vítima foram encaminhados à Depac, onde a mulher manifestou interesse em representar criminalmente contra o agressor.

