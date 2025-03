Furto de bicicleta é registrado por câmeras de segurança de supermercado

Câmeras de segurança do circuito interno de um supermercado registraram o furto de uma bicicleta, no estacionamento do local. De forma audaciosa, o suspeito aproveitou a movimentação de pessoas na ocasião para pegar a bicicleta e fugir do supermercado, que fica no bairro Jardim Primaveril, no Centro de Três Lagoas.

O crime teria ocorrido na segunda-feira (24), por volta de 11h. As imagens mostram o ladrão trajando bermuda jeans, camisa e boné, chegando a pé ao local. Ele ficou alguns segundos observando as bicicletas e, devido à movimentação de clientes e funcionários, por diversas vezes, desistiu da ação criminosa. Porém, logo em seguida, criou coragem e tentou pegar uma bicicleta Caloi Potty, que estava destrancada.

Porém, outra bicicleta estava sobre ela o que gerou dificuldades para o furto. Algumas pessoas, de forma ingênua, acharam que o ladrão estaria tentando retirar a própria bicicleta do lugar e até o ajudaram, no momento. Mas, a ajuda serviu para o suspeito deixar o estacionamento tranquilamente. Ele subiu na bicicleta e fugiu. As imagens foram divulgadas após o ocorrido, na esperança de que a vítima consiga reaver sua bicicleta e que o ladrão seja identificado.