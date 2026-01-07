Furto de fiação em poço da Sanesul pode provocar falta de água em bairros de Três Lagoas

A Sanesul informou que moradores de Três Lagoas podem enfrentar falta de água e baixa pressão no abastecimento nesta terça-feira (7), em razão de problemas elétricos causados pelo furto de fiação no poço TLG-029.

De acordo com a empresa, a ocorrência comprometeu o funcionamento do sistema de captação, afetando diretamente diversos bairros do município. Entre as regiões atingidas estão Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Vila Haro, Santos Dumont I e II, Santa Rita, NOB, Jardim Brasília, Jardim Planalto, São João, Nova Três Lagoas I, II e III, além de áreas adjacentes.

A previsão da Sanesul é de que o fornecimento de água seja regularizado até as 22h, após a conclusão dos reparos necessários no sistema.