Furto de fiação em poço da Sanesul pode provocar falta de água em bairros de Três Lagoas

Problema atinge vários bairros do município e a previsão é de normalização do abastecimento até as 22h

Ana Cristina Santos

Previsão da Sanesul é de que o fornecimento de água seja regularizado até as 22h - Foto: arquivo
Previsão da Sanesul é de que o fornecimento de água seja regularizado até as 22h - Foto: arquivo

A Sanesul informou que moradores de Três Lagoas podem enfrentar falta de água e baixa pressão no abastecimento nesta terça-feira (7), em razão de problemas elétricos causados pelo furto de fiação no poço TLG-029.

De acordo com a empresa, a ocorrência comprometeu o funcionamento do sistema de captação, afetando diretamente diversos bairros do município. Entre as regiões atingidas estão Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Vila Haro, Santos Dumont I e II, Santa Rita, NOB, Jardim Brasília, Jardim Planalto, São João, Nova Três Lagoas I, II e III, além de áreas adjacentes.

A previsão da Sanesul é de que o fornecimento de água seja regularizado até as 22h, após a conclusão dos reparos necessários no sistema.

Segundo o gerente regional da Sanesul em Três Lagoas, Adilson Bahia, este é o segundo furto registrado no mesmo local em um intervalo de apenas 15 dias, o que tem provocado transtornos recorrentes à população e prejuízos à empresa.

A Sanesul orienta os moradores a utilizarem a água de forma consciente até a completa normalização do abastecimento e reforça que equipes técnicas seguem trabalhando para restabelecer o serviço o mais rápido possível.

