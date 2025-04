Furtos de cabos deixam Três Lagoas no escuro e geram prejuízos aos cofres públicos

Espaços públicos importantes de Três Lagoas, como a Lagoa Maior e os piscinões da cidade, têm sido alvo constante de vandalismo e furtos de cabos elétricos, o que provoca prejuízos à infraestrutura urbana e aumenta a sensação de insegurança.

A Lagoa Maior, um dos principais pontos turísticos e de lazer do município, sofre com o roubo recorrente de fiação elétrica, o que compromete a iluminação pública no entorno. O problema também afeta outras áreas, como praças e espaços de lazer em diferentes bairros da cidade.

“Vândalos desligam disjuntores e roubam os cabos, deixando as pessoas no escuro durante caminhadas e atividades de lazer”, afirmou o secretário municipal de Infraestrutura, Osmar Dias.

Prejuízos

Os piscinões, que atuam no controle de enchentes, também têm sido prejudicados. Segundo o secretário, o furto dos cabos compromete o funcionamento das bombas, responsáveis pelo escoamento da água. “Não conseguimos repor os materiais de imediato, pois precisamos licitar. Com isso, os piscinões ficam inoperantes”, explicou.

O caso mais recente foi registrado no piscinão do Jardim Cangalha, onde toda a fiação foi furtada e o relógio de energia, danificado. A prefeitura precisou adquirir e instalar novos equipamentos emergencialmente. “O piscinão chegou a encher, o que nos causou transtornos”, disse Dias.

Medidas e Colaboração da População

Para tentar reduzir os danos, a prefeitura estuda a instalação de cabeamento aéreo. “Visualmente não é a melhor solução, mas pode dificultar a ação de criminosos”, declarou o secretário.

Enquanto o problema persiste, algumas ruas da cidade continuam sem iluminação pública.

A administração municipal pede a colaboração da população. Denúncias de movimentações suspeitas em espaços públicos podem ser feitas à polícia.