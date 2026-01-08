Furtos de fiação geram prejuízos à população e ampliam gastos do poder público em Três Lagoas

Moradores de vários bairros de Três Lagoas enfrentaram falta de água e baixa pressão nesta terça-feira (8) em razão de mais um furto de fiação elétrica em um poço da Sanesul. O crime causou problemas elétricos no Poço TLG-029 e comprometeu o funcionamento do sistema de abastecimento ao longo do dia.

Além do impacto no abastecimento de água, o furto de fiação tem provocado consequências ainda mais graves no sistema de esgoto. Estações elevatórias, que dependem de energia elétrica para bombear o esgoto de áreas mais baixas para outras regiões da cidade, ficam comprometidas quando ocorre o crime. Sem energia, o esgoto se acumula nos poços, aumentando o risco de extravasamento em vias públicas.

Esse tipo de ocorrência tem se tornado recorrente no município. Em menos de 15 dias, a estação da Sanesul localizada na região da Pracinha dos Ferroviários foi alvo de furtos pela segunda vez. No local, além da fiação da empresa, criminosos também levaram fios do padrão de energia da prefeitura e da rede de telefonia municipal, responsável pela oferta de internet gratuita.

Com isso, frequentadores da praça passaram a conviver não apenas com a interrupção do Wi-Fi, mas também com áreas sem iluminação. A prefeitura informou que todos os padrões de energia das praças possuem tampas de proteção, porém as estruturas têm sido arrebentadas para a retirada dos cabos. Em alguns casos, os furtos envolvem até escavações próximas aos postes para acesso à fiação subterrânea.