Furtos de fiação geram prejuízos à população e ampliam gastos do poder público em Três Lagoas

Moradores de vários bairros de Três Lagoas enfrentaram falta de água e baixa pressão nesta terça-feira (8) em razão de mais um furto de fiação elétrica em um poço da Sanesul. O crime causou problemas elétricos no Poço TLG-029 e comprometeu o funcionamento do sistema de abastecimento ao longo do dia.
Além do impacto no abastecimento de água, o furto de fiação tem provocado consequências ainda mais graves no sistema de esgoto. Estações elevatórias, que dependem de energia elétrica para bombear o esgoto de áreas mais baixas para outras regiões da cidade, ficam comprometidas quando ocorre o crime. Sem energia, o esgoto se acumula nos poços, aumentando o risco de extravasamento em vias públicas.
Esse tipo de ocorrência tem se tornado recorrente no município. Em menos de 15 dias, a estação da Sanesul localizada na região da Pracinha dos Ferroviários foi alvo de furtos pela segunda vez. No local, além da fiação da empresa, criminosos também levaram fios do padrão de energia da prefeitura e da rede de telefonia municipal, responsável pela oferta de internet gratuita.
Com isso, frequentadores da praça passaram a conviver não apenas com a interrupção do Wi-Fi, mas também com áreas sem iluminação. A prefeitura informou que todos os padrões de energia das praças possuem tampas de proteção, porém as estruturas têm sido arrebentadas para a retirada dos cabos. Em alguns casos, os furtos envolvem até escavações próximas aos postes para acesso à fiação subterrânea.
Segundo o município, os prejuízos são elevados, já que a manutenção das praças e da iluminação pública precisa ser refeita de forma contínua em razão dos crimes. Além desses pontos, há registros frequentes de furtos na rede de iluminação de ruas e avenidas.
Diante do problema, a prefeitura tem investido na ampliação do sistema de fiação área como forma de reduzir as ocorrências. A Sanesul também informou que medidas adicionais estão sendo adotadas, como a contratação de monitoramento por câmeras e outros dispositivos de segurança, especialmente em áreas estratégicas do sistema de esgoto.
A prefeitura e a Sanesul reforçam a importância da colaboração da população. Denúncias sobre furtos ou movimentações suspeitas podem contribuir para evitar novos prejuízos em praças, ruas, avenidas e nos sistemas de água e esgoto, que dependem do fornecimento de energia elétrica para funcionar adequadamente e garantir a saúde pública.