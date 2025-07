Furtos em estações de esgoto causam prejuízos e transtornos à população de Três Lagoas

O furto de cabos e equipamentos em estações elevatórias de esgoto tem causado transtornos para moradores de Três Lagoas, além de prejuízos financeiros à empresa responsável pelo sistema. Somente nos últimos cinco meses, 19 unidades foram alvo de criminosos – algumas mais de uma vez. O caso mais crítico é o da elevatória do bairro Nova Califórnia, que foi invadida três vezes em menos de 20 dias.

Os danos causados por esses crimes ultrapassam R$ 48 mil, segundo o gerente regional da Sanesul em Três Lagoas, Adilson Bahia. Mas ele alerta que o impacto mais preocupante é para a população. Sem o funcionamento adequado das elevatórias, há risco de extravasamento de esgoto em vias públicas, principalmente em áreas com grande vazão, próximas a hospitais, residências e comércios.

“Mesmo com equipes posicionadas para conter o esgoto com caminhões de sucção, há situações em que não conseguimos evitar o transbordamento, por conta da rapidez e frequência dos furtos”, explicou Bahia. “Essas estações são essenciais para o bombeamento do esgoto de uma parte da cidade para outra, porque Três Lagoas é muito plana e depende desse sistema de recalque”, destaca.

Além dos arrombamentos, os criminosos têm usado técnicas sofisticadas para acessar os locais. “Em uma das unidades, colocamos grades nas portas, e eles arrombaram pela parede”, relatou o gerente. “São pessoas experientes, que agem rápido. Mesmo quando temos resposta imediata da polícia, nem sempre conseguimos evitar os furtos”, disse.