Projeto 'Futebol de Rua' será realizado em escolas municipais de Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, firmou uma parceria com o Instituto Futebol de Rua para implementar o projeto “Futebol de Rua”, na manhã de segunda-feira (26). A solenidade de assinatura ocorreu na quadra da Escola Municipal Maria de Lourdes Lopes, localizada no bairro Vila Piloto.

O evento contou com a presença do prefeito Cassiano Maia, da secretária de Educação Angela Brito, e do gerente de relacionamento governamental do Instituto Futebol de Rua, Eber Cristian. Também estiveram presentes representantes das empresas parceiras CTG Brasil e Arcelor Mittal, além da vice-prefeita Vera Helena, o secretário de Administração (SEMAD) Jardel Mattos, o secretário Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT), Marcos Junior, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Empke e os vereadores Daniel da Farmácia, Fernando Jurado e Marcus Bazé e representantes das empresas CTG Brasil e Arcelor Mittal.

O projeto “Futebol de Rua” será realizado nas Escolas Municipais Maria de Lourdes Lopes e Flausina de Assunção Marinho. Com atividades programadas para o contraturno escolar, a iniciativa atenderá cerca de 200 alunos de ambos os sexos, entre 7 e 13 anos, matriculados na Rede Municipal de Ensino.

Em sua fala, o prefeito Cassiano Maia destacou a importância dessa parceria:

“Projetos como este são cruciais para a evolução da educação. Eles fazem parte da nossa transição para a implantação do ensino integral nas escolas municipais. Nossa meta é expandir esse modelo nas próximas escolas, e a escola Maria de Lourdes, aqui no bairro Vila Piloto, será a próxima. Precisamos oferecer uma educação de qualidade às nossas crianças”, afirmou.

Eber Cristian, do Instituto Futebol de Rua, ressaltou o impacto transformador do esporte na vida dos jovens: