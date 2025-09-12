Ganhadora da promoção ‘Meu Negócio, Meu Sucesso’ recebe prêmio no Grupo RCN

“Estou em uma alegria imensa, é uma felicidade muito grande que vocês estão me proporcionando. Esse prêmio está causando mais de mil sorrisos, com todos que estão me ajudando nesse projeto com pipoca gourmet e algodão doce”.

Durante o programa desta sexta-feira (12), a ganhadora teve seu prêmio entregue ao vivo, com a participação das empresas parceiras do Grupo RCN que apoiaram a realização da promoção, e emocionada, contou a sensação de estar conquistando esse sonho.

Ela fez questão de dividir a vitória com a filha, que a incentivou a participar da promoção.

A cerimônia, transmitida ao vivo pelo programa TVC Agora e pelas redes sociais do Grupo RCN, emocionou o público. Durante semanas, dezenas de candidatos enviaram vídeos criativos explicando por que mereciam o prêmio. Mas foi a história de Lidiane, marcada por desafios e pela determinação em crescer como microempreendedora, que conquistou o comitê avaliador e o público.

O Grupo RCN de Comunicação mais uma vez mostrou que acreditar em sonhos pode transformar vidas. Na sexta-feira (12), em frente ao prédio da TVC Canal 13.1, em Três Lagoas, durante o programa TVC Agora foi entregue com toda a documentação um trailer de food truck novinho e totalmente equipado para a vencedora da promoção “Meu Negócio, Meu Sucesso” para a empreendedora Lidiane dos Santos, que tem como paixão a produção de pipocas gourmet e algodão doce.

O evento contará com percursos de 21km, 10km, 5km e caminhada, reunindo atletas da cidade e de outras regiões

Lidiane também relembrou o começo de tudo e a participação dos filhos.

“Eles (filhos) iam todos comigo sempre, até as pessoas que nos conheciam, viam nossa alegria sabendo que conseguíamos fazer tudo”.

Participação

Para concorrer ao prêmio, os candidatos tiveram de enviar vídeos de até um minuto, mostrando sua criatividade, paixão pela gastronomia e desejo de empreender. Todos os vídeos selecionados foram publicados no portal rcn67.com.br, onde o público também pôde acompanhar e votar.

O objetivo da promoção foi claro: estimular pequenos empreendedores locais, oferecendo não apenas visibilidade, mas também uma oportunidade real de crescimento. Além do trailer, Lidiane receberá mentoria do Sebrae de Três Lagoas, que vai orientá-la na gestão do negócio e no fortalecimento da sua marca. “Temos um histórico de grandes promoções: já sorteamos carro, moto, caminhão de prêmios, reality show e, no ano passado, até uma casa. O Meu Negócio, Meu Sucesso surgiu como uma inovação, para dar a uma família a chance de começar o próprio negócio”, destacou o diretor executivo do Grupo RCN, Estêvão Congro. Segundo ele, o sucesso da ação foi tão grande que a campanha também será realizada ainda este ano em Campo Grande e Dourados, ampliando as chances para mais famílias.

O trailer entregue à vencedora é completo, com toda a estrutura e equipamentos necessários para que Lidiane amplie seu atendimento com conforto, mobilidade e modernidade. A novidade deve impulsionar a marca de suas pipocas gourmet, transformando a paixão em um negócio ainda mais sólido e sustentável.

“Esse tipo de projeto sempre é muito bem-vindo na nossa cidade e região. Ele fomenta o empreendedorismo, é uma oportunidade de geração de renda e ainda de formalização do negocio”, disse a diretora do Sebrae de Três Lagoas, Josi Signore.

PARCERIAS

A promoção só foi possível graças ao apoio de empresas locais parceiras, entre elas Sebrae MS, Wizard, Drogaria 7 Pharma, Centro Educacional Professora Donadoni, Chocoplast, Gelato Borelli Três Lagoas, Lavanderia 60 Minutos, Olho Vivo, Oral Unic Odontologia, Ordo Tecnologia, Piscinas e Afins, Reabilitare, Restaurante Sabor da Família e Só Ar Condicionado.

Com essa iniciativa, o Grupo RCN reafirma a missão de seus veículos de comunicação para valorizar talentos locais, incentivar o empreendedorismo e transformar vidas por meio da comunicação no rádio, televisão e jornal, outdoor, entre outas mídias que fazem parte do seu portifólio.