Garçom segura ladrão e evita furto de bicicleta elétrica

Policiais da Seção de Investigação Geral (SIG) de Três Lagoas prendeu um homem de 38 anos, na manhã desta quinta-feira (20), acusado de furtar uma bicicleta elétrica de um funcionário de um salão de eventos. O crime ocorreu por volta das 8h, quando o suspeito entrou no estacionamento do estabelecimento e levou a bicicleta, que pertencia a um garçom que trabalha no local.

A vítima percebeu o furto e, ao avistar o criminoso, conseguiu alcançá-lo e acionar a polícia. A equipe da SIG rapidamente se deslocou até o local indicado e prendeu o suspeito. Durante a abordagem, o homem confessou o crime e revelou que pretendia usar a bicicleta para trocar por drogas em uma boca de fumo.