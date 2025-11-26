Gargalos estruturais que limitam a expansão do turismo na Costa Leste foram debatidos em fórum regional

Três Lagoas sediou o Fórum de Turismo Regional da Costa Leste, evento que reuniu representantes do poder público, setor privado e sociedade civil para discutir estratégias de desenvolvimento do turismo na região.

O encontro destacou a necessidade de fortalecer a economia criativa e transformar os atrativos naturais e culturais da Costa Leste em produtos turísticos consolidados, capazes de gerar emprego, renda e ampliar o fluxo de visitantes.

A região é formada por municípios com forte vocação turística, marcada por trilhas ecológicas, gastronomia regional, eventos tradicionais, áreas de preservação e belezas naturais das águas cristalinas do Rio Sucuriú.

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, afirmou que este é um momento de transformação para a região e que Três Lagoas está preparada para um novo ciclo de desenvolvimento.

“Três Lagoas sempre foi vista como cidade da industrialização e dos negócios, mas tem uma beleza natural incrível. O potencial hídrico é fantástico. Com o olhar da gestão municipal e estadual, criando eventos que geram fluxo turístico, isso muda a matriz econômica da cidade”.

Segundo Miranda, o turismo é capaz de gerar renda para setores da população que ficam à margem da industrialização e precisa ser explorado com estratégia e articulação entre governo e iniciativa privada.

O diretor municipal de Cultura de Três Lagoas, Stênio Congro Neto, destacou a vocação da Costa Leste.