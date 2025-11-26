Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

FESTIVAL

Gargalos estruturais que limitam a expansão do turismo na Costa Leste foram debatidos em fórum regional

Evento realizado, em Três Lagoas, reuniu representantes do poder público, setor privado e sociedade civil

Pedro Tergolino

Três Lagoas, por exemplo, promove o maior festival de pesca do Estado, que movimenta hotéis, restaurantes e o comércio local durante três dias. Foto: Reprodução/TVC HD.
Três Lagoas, por exemplo, promove o maior festival de pesca do Estado, que movimenta hotéis, restaurantes e o comércio local durante três dias. Foto: Reprodução/TVC HD.

Três Lagoas sediou o Fórum de Turismo Regional da Costa Leste, evento que reuniu representantes do poder público, setor privado e sociedade civil para discutir estratégias de desenvolvimento do turismo na região.

O encontro destacou a necessidade de fortalecer a economia criativa e transformar os atrativos naturais e culturais da Costa Leste em produtos turísticos consolidados, capazes de gerar emprego, renda e ampliar o fluxo de visitantes.

A região é formada por municípios com forte vocação turística, marcada por trilhas ecológicas, gastronomia regional, eventos tradicionais, áreas de preservação e belezas naturais das águas cristalinas do Rio Sucuriú.

O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, afirmou que este é um momento de transformação para a região e que Três Lagoas está preparada para um novo ciclo de desenvolvimento.

“Três Lagoas sempre foi vista como cidade da industrialização e dos negócios, mas tem uma beleza natural incrível. O potencial hídrico é fantástico. Com o olhar da gestão municipal e estadual, criando eventos que geram fluxo turístico, isso muda a matriz econômica da cidade”.

Segundo Miranda, o turismo é capaz de gerar renda para setores da população que ficam à margem da industrialização e precisa ser explorado com estratégia e articulação entre governo e iniciativa privada.

O diretor municipal de Cultura de Três Lagoas, Stênio Congro Neto, destacou a vocação da Costa Leste.

“A vocação da região é praia, sol, turismo de pesca, náutico e gastronomia. Quando unimos essa força, transformamos potencialidades naturais em produto. Torneios de pesca, encontros náuticos e eventos tradicionais geram fluxo e movimentam a economia”.

Notícias Relacionadas

Três Lagoas, por exemplo, promove o maior festival de pesca do Estado, que movimenta hotéis, restaurantes e o comércio local durante três dias.

Além do fortalecimento do turismo, o fórum abordou gargalos estruturais que limitam o crescimento da região.

O prefeito Cassiano Maia destacou dois deles, sendo o Aeroporto municipal Plínio Alarcon, que não recebe voos comerciais, e a BR-262, que apresenta estrangulamento no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande.

“Estamos organizando a concessão com a Inframérica, que administra o aeroporto de Brasília, para viabilizar voos comerciais. Também acompanhamos as tratativas do Estado para a concessão da BR-262, garantindo duplicações e mais segurança”.

O prefeito reforçou que o progresso exige acompanhamento e sustentabilidade.

“Não podemos esquecer as dores do desenvolvimento. Precisamos garantir infraestrutura de saúde, educação e logística para sustentar o crescimento”.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Júnior, afirmou que a gestão tem como foco explorar ainda mais o potencial turístico da cidade. “Sou fruto do turismo e sempre trabalhei com isso. Três Lagoas é forte no turismo de negócios, mas temos uma visão diferente para a Costa Leste: precisamos explorar muito mais o rio e implementar políticas públicas que façam o turismo funcionar de verdade”.

Segundo ele, a integração de cultura, esporte, natureza e gastronomia cria um ambiente favorável ao turismo sustentável e capaz de atrair investimentos.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos