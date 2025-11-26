Gargalos estruturais que limitam a expansão do turismo na Costa Leste foram debatidos em fórum regional

Três Lagoas sediou o Fórum de Turismo Regional da Costa Leste, evento que reuniu representantes do poder público, setor privado e sociedade civil para discutir estratégias de desenvolvimento do turismo na região.
O encontro destacou a necessidade de fortalecer a economia criativa e transformar os atrativos naturais e culturais da Costa Leste em produtos turísticos consolidados, capazes de gerar emprego, renda e ampliar o fluxo de visitantes.
A região é formada por municípios com forte vocação turística, marcada por trilhas ecológicas, gastronomia regional, eventos tradicionais, áreas de preservação e belezas naturais das águas cristalinas do Rio Sucuriú.
O secretário estadual de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda, afirmou que este é um momento de transformação para a região e que Três Lagoas está preparada para um novo ciclo de desenvolvimento.
“Três Lagoas sempre foi vista como cidade da industrialização e dos negócios, mas tem uma beleza natural incrível. O potencial hídrico é fantástico. Com o olhar da gestão municipal e estadual, criando eventos que geram fluxo turístico, isso muda a matriz econômica da cidade”.
Segundo Miranda, o turismo é capaz de gerar renda para setores da população que ficam à margem da industrialização e precisa ser explorado com estratégia e articulação entre governo e iniciativa privada.
O diretor municipal de Cultura de Três Lagoas, Stênio Congro Neto, destacou a vocação da Costa Leste.
“A vocação da região é praia, sol, turismo de pesca, náutico e gastronomia. Quando unimos essa força, transformamos potencialidades naturais em produto. Torneios de pesca, encontros náuticos e eventos tradicionais geram fluxo e movimentam a economia”.
Três Lagoas, por exemplo, promove o maior festival de pesca do Estado, que movimenta hotéis, restaurantes e o comércio local durante três dias.
Além do fortalecimento do turismo, o fórum abordou gargalos estruturais que limitam o crescimento da região.
O prefeito Cassiano Maia destacou dois deles, sendo o Aeroporto municipal Plínio Alarcon, que não recebe voos comerciais, e a BR-262, que apresenta estrangulamento no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande.
“Estamos organizando a concessão com a Inframérica, que administra o aeroporto de Brasília, para viabilizar voos comerciais. Também acompanhamos as tratativas do Estado para a concessão da BR-262, garantindo duplicações e mais segurança”.
O prefeito reforçou que o progresso exige acompanhamento e sustentabilidade.
“Não podemos esquecer as dores do desenvolvimento. Precisamos garantir infraestrutura de saúde, educação e logística para sustentar o crescimento”.
O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Marco Antônio Júnior, afirmou que a gestão tem como foco explorar ainda mais o potencial turístico da cidade. “Sou fruto do turismo e sempre trabalhei com isso. Três Lagoas é forte no turismo de negócios, mas temos uma visão diferente para a Costa Leste: precisamos explorar muito mais o rio e implementar políticas públicas que façam o turismo funcionar de verdade”.
Segundo ele, a integração de cultura, esporte, natureza e gastronomia cria um ambiente favorável ao turismo sustentável e capaz de atrair investimentos.