Garras cumpre mandado em Três Lagoas durante operação contra narcotráfico

De acordo com nota divulgada pela Polícia Civil à imprensa, a operação teve como alvo pessoas suspeitas de integrarem uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Foram cumpridos mandados em Campo Grande, Corumbá, Ponta Porã, Inocência e Três Lagoas, onde uma pessoa foi presa.

Uma operação coordenada pelo Grupo Especializado de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) cumpriu 14 mandados de prisão e de busca e apreensão, nesta quarta-feira (14), em cinco cidades de Mato Grosso do Sul, incluindo Três Lagoas e Campo Grande.

O texto garante um reajuste de 5,93%, com vigência a partir de 1º de maio, além de um aumento de R$ 250

Aprovado reajuste salarial e correções para servidores da Prefeitura e do Legislativo

Na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), em Três Lagoas, a defesa do suspeito preso afirmou que o cliente é inocente e que ele estaria sendo investigado apenas por ter mantido conversas com outras pessoas, que supostamente, integram o grupo criminoso. Ainda segundo a Polícia Civil, nada de ilícito foi encontrado com o investigado.

Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi levado por policiais do Garras para Campo Grande, onde será ouvido e ficará à disposição da Justiça. A operação segue na capital, onde os demais presos estão sendo levados para depoimento. Em Três Lagoas, a ação contou com o apoio da Seção de Investigações Gerais (SIG).