Gerenciamento de risco na atuação dos médicos: a prevenção é a melhor ação

Nos últimos anos sucessivos problemas envolvendo casos de erros médicos vêm crescendo gradativamente, aumentando de forma assustadora o número de ações judiciais e denúncias junto aos conselhos éticos profissionais, movidas contra médicos. Em 2024, o Brasil registrou um aumento significativo nos processos judiciais relacionados a erros médicos, com um crescimento de 506% em relação ao anterior, cujos dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indicam que foram 74.358 ações em 2024, contra 12.268 em 2023.

Os bons resultados alcançados com a aplicação deste serviço de gerenciamento e prevenção, nos dias de hoje, de acordo com especialistas, estão atrelados a um acompanhamento permanente na esfera do risco jurídico e a defesa técnica nas ações exigem cada vez mais serviços especializados, os quais possibilitam a capacitação e aprimoramento de profissionais com objetivo comum a dedicação ao direito médico e à defesa das prerrogativas médicas.

A contribuição de especialistas para gerenciar riscos é crucial. Os profissionais especializados nessa área são capazes de enxergar riscos negativos e de criar ações que possam diminuir seus efeitos sobre os custos, qualidade, prazos e objetivos da instituição. Além disso, possuem conhecimento suficiente para conseguir detectar possíveis oportunidades e lucros advindos da maximização dos riscos.

Lembrando-se, o gerenciamento de risco médico não possui o fim exclusivo de eliminar todos riscos próprios da atividade médica, mas serve como ferramenta de extrema relevância aos profissionais, pois surge como um conjunto de ações voltadas para a identificação e classificação dos riscos inerentes a cada atividade médica, visando a adoção das medidas necessárias à prevenção desses riscos.