Gerente Regional da LRG Construtora fala sobre financiamento imobiliário

O programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu nos estúdios o gerente regional da LRG Construtora, Maílson Santos, acompanhado de Aline Canassa, coordenadora de crédito, e João Paulo, supervisor de vendas da empresa. Foram apresentados detalhes sobre o empreendimento Ecoville V, que se tornou um sucesso de vendas em Três Lagoas.
Segundo Maílson, a LRG está há 11 anos no município e já ultrapassou mil unidades vendidas, contribuindo diretamente para reduzir o déficit habitacional. O Ecoville V, localizado próximo à Lagoa Maior, já alcançou 75% de comercialização, restando cerca de 40 unidades disponíveis.
O condomínio oferece modelos de dois dormitórios e também três dormitórios com suíte, estes últimos dentro das regras do programa Minha Casa Minha Vida — sendo a LRG uma das pioneiras no país a oferecer essa configuração com subsídio federal.
Ao todo, são 186 casas no empreendimento.
Aline explicou que a fase atual é a de assinatura dos contratos de financiamento, etapa final para a confirmação da compra. Mais de 100 clientes devem assinar os documentos nos próximos dias.
O processo é totalmente digital:
- envio de documentos pelo WhatsApp
- análise de crédito em até 24 horas
- assinatura eletrônica do contrato, sem necessidade de ir ao banco
“Hoje o cliente pode comprar seu imóvel do sofá de casa e, no mesmo dia, ter a aprovação”, destacou Maílson.
A LRG reforçou que, além do Minha Casa Minha Vida, há possibilidade de aquisição pelo SBPE, que permite financiamento de até 90% do valor e até mesmo entrada zero para alguns perfis. Clientes que já possuem uma casa financiada também podem adquirir um segundo imóvel.
Com subsídios do Minha Casa Minha Vida e do Bônus Moradia, os descontos podem chegar a R$ 70 mil, tornando as parcelas iniciais acessíveis:
- Casas de 2 dormitórios: a partir de R$ 210 mil
- Casas de 3 dormitórios: a partir de R$ 220 mil
- Parcelas do financiamento: a partir de R$ 599
- Entrada que pode ser parcelada a partir de R$ 200
“O aluguel em Três Lagoas está muito alto. Muitas vezes o valor de um financiamento é menor que o de um aluguel”, ressaltou Maílson.
A LRG informou que planeja novos lançamentos, incluindo futuros Ecoville VI e VII, além de obras em:
- Dourados
- Água Clara
- Ribas do Rio Pardo
- Bataguassu
O supervisor João Paulo reforçou como os interessados podem obter atendimento na rua Elmano Soares, 388, no centro de Três Lagoas, pelo WhatsApp (18) 99616-1115 ou no Instagram @lrgconstrutora.