Gerente Regional da LRG Construtora fala sobre financiamento imobiliário

O programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu nos estúdios o gerente regional da LRG Construtora, Maílson Santos, acompanhado de Aline Canassa, coordenadora de crédito, e João Paulo, supervisor de vendas da empresa. Foram apresentados detalhes sobre o empreendimento Ecoville V, que se tornou um sucesso de vendas em Três Lagoas.

Segundo Maílson, a LRG está há 11 anos no município e já ultrapassou mil unidades vendidas, contribuindo diretamente para reduzir o déficit habitacional. O Ecoville V, localizado próximo à Lagoa Maior, já alcançou 75% de comercialização, restando cerca de 40 unidades disponíveis.

O condomínio oferece modelos de dois dormitórios e também três dormitórios com suíte, estes últimos dentro das regras do programa Minha Casa Minha Vida — sendo a LRG uma das pioneiras no país a oferecer essa configuração com subsídio federal.

Ao todo, são 186 casas no empreendimento.

Aline explicou que a fase atual é a de assinatura dos contratos de financiamento, etapa final para a confirmação da compra. Mais de 100 clientes devem assinar os documentos nos próximos dias.

O processo é totalmente digital:

envio de documentos pelo WhatsApp

análise de crédito em até 24 horas

assinatura eletrônica do contrato, sem necessidade de ir ao banco