Lançamentos

Gerente Regional da LRG Construtora fala sobre financiamento imobiliário

Foram apresentados detalhes sobre o empreendimento Ecoville V, que se tornou um sucesso de vendas em Três Lagoas

Pedro Tergolino

A LRG reforçou que, além do Minha Casa Minha Vida, há possibilidade de aquisição pelo SBPE, que permite financiamento de até 90% do valor e até mesmo entrada zero para alguns perfis. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.
A LRG reforçou que, além do Minha Casa Minha Vida, há possibilidade de aquisição pelo SBPE, que permite financiamento de até 90% do valor e até mesmo entrada zero para alguns perfis. Foto: Antônio Luiz/RCN 67.

O programa RCN Notícias, da TVC HD canal 13.1, recebeu nos estúdios o gerente regional da LRG Construtora, Maílson Santos, acompanhado de Aline Canassa, coordenadora de crédito, e João Paulo, supervisor de vendas da empresa. Foram apresentados detalhes sobre o empreendimento Ecoville V, que se tornou um sucesso de vendas em Três Lagoas.

Segundo Maílson, a LRG está há 11 anos no município e já ultrapassou mil unidades vendidas, contribuindo diretamente para reduzir o déficit habitacional. O Ecoville V, localizado próximo à Lagoa Maior, já alcançou 75% de comercialização, restando cerca de 40 unidades disponíveis.

O condomínio oferece modelos de dois dormitórios e também três dormitórios com suíte, estes últimos dentro das regras do programa Minha Casa Minha Vida — sendo a LRG uma das pioneiras no país a oferecer essa configuração com subsídio federal.

Ao todo, são 186 casas no empreendimento.

Aline explicou que a fase atual é a de assinatura dos contratos de financiamento, etapa final para a confirmação da compra. Mais de 100 clientes devem assinar os documentos nos próximos dias.

O processo é totalmente digital:

  • envio de documentos pelo WhatsApp
  • análise de crédito em até 24 horas
  • assinatura eletrônica do contrato, sem necessidade de ir ao banco

“Hoje o cliente pode comprar seu imóvel do sofá de casa e, no mesmo dia, ter a aprovação”, destacou Maílson.

A LRG reforçou que, além do Minha Casa Minha Vida, há possibilidade de aquisição pelo SBPE, que permite financiamento de até 90% do valor e até mesmo entrada zero para alguns perfis. Clientes que já possuem uma casa financiada também podem adquirir um segundo imóvel.

Com subsídios do Minha Casa Minha Vida e do Bônus Moradia, os descontos podem chegar a R$ 70 mil, tornando as parcelas iniciais acessíveis:

  • Casas de 2 dormitórios: a partir de R$ 210 mil
  • Casas de 3 dormitórios: a partir de R$ 220 mil
  • Parcelas do financiamento: a partir de R$ 599
  • Entrada que pode ser parcelada a partir de R$ 200

“O aluguel em Três Lagoas está muito alto. Muitas vezes o valor de um financiamento é menor que o de um aluguel”, ressaltou Maílson.

A LRG informou que planeja novos lançamentos, incluindo futuros Ecoville VI e VII, além de obras em:

  • Dourados
  • Água Clara
  • Ribas do Rio Pardo
  • Bataguassu

O supervisor João Paulo reforçou como os interessados podem obter atendimento na rua Elmano Soares, 388, no centro de Três Lagoas, pelo WhatsApp (18) 99616-1115 ou no Instagram @lrgconstrutora.

