Getam apreende adolescente com bicicleta elétrica roubada no bairro Vila Haro

Na noite de terça-feira (20), policiais do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) apreenderam um adolescente após flagrá-lo com uma bicicleta elétrica roubada, na rua Bandeirantes, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava rondas ostensivas pela região quando avistou o adolescente em atitude suspeita e decidiu realizar a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o menor.

No entanto, ao realizar a checagem da bicicleta elétrica no sistema da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os policiais constataram que havia registro de roubo. Questionado, o adolescente afirmou ter conhecimento de que o veículo era produto de crime e relatou que teria encomendado a bicicleta por R$ 700, sem se importar se fosse furtada ou roubada, junto a amigos envolvidos em práticas criminosas.