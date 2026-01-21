Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

RECEPTAÇÃO

Getam apreende adolescente com bicicleta elétrica roubada no bairro Vila Haro

Adolescente confessou ter encomendado o veículo por R$ 700, independentemente de ser furtado ou roubado

Alfredo Neto

Para militares menor teria confessado ter encomendado à bandidos bicicleta elétrica furtada ou roubada pelo valor de R$700. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Para militares menor teria confessado ter encomendado à bandidos bicicleta elétrica furtada ou roubada pelo valor de R$700. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Na noite de terça-feira (20), policiais do Grupo Especial Tático de Motos (Getam) apreenderam um adolescente após flagrá-lo com uma bicicleta elétrica roubada, na rua Bandeirantes, no bairro Vila Haro, em Três Lagoas.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava rondas ostensivas pela região quando avistou o adolescente em atitude suspeita e decidiu realizar a abordagem. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o menor.

No entanto, ao realizar a checagem da bicicleta elétrica no sistema da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), os policiais constataram que havia registro de roubo. Questionado, o adolescente afirmou ter conhecimento de que o veículo era produto de crime e relatou que teria encomendado a bicicleta por R$ 700, sem se importar se fosse furtada ou roubada, junto a amigos envolvidos em práticas criminosas.

Diante dos fatos, o menor foi apreendido por ato infracional análogo ao crime de receptação e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde permaneceu sob responsabilidade da Polícia Civil.

Ainda conforme a polícia, a bicicleta elétrica havia sido roubada em agosto de 2025, nas proximidades do Ginásio Municipal de Esportes Cacilda Acre Rocha, no bairro Santa Terezinha. Na ocasião, a vítima teria sido cercada por um grupo criminoso e, sob ameaças de morte, foi obrigada a entregar o veículo.

