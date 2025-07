Getam cumpre mandado de prisão durante abordagem no bairro Nossa Senhora Aparecida

Militares do Grupo Especial Tático em Motos (Getam) cumpriram uma ordem judicial de prisão contra um homem durante uma abordagem de rotina e repressão a delitos na rua Yamaguti Kankit, no cruzamento com a rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Três Lagoas, no sábado (19).

Em nota, a Polícia Militar informou que a equipe do Getam realizava rondas pela região quando avistou o suspeito. Por precaução, decidiram abordá-lo para averiguar se ele transportava algo ilícito. Durante a revista pessoal, nada de ilegal foi encontrado com o homem.