Getam prende motociclista sem CNH e apreende veículo sem placa

Uma equipe do Getam, do 2° Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, prendeu na noite de segunda-feira (29), por volta das 23h19, um motociclista após uma perseguição nas imediações do bairro Novo Oeste.

Durante rondas ostensivas na avenida Custódio Andries, próximo ao cemitério municipal, os policiais avistaram uma motocicleta em mau estado de conservação e sem placa de identificação. Foi dada ordem de parada, mas o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade, colocando em risco a própria vida e a dos demais usuários da via.