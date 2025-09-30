Veículos de Comunicação
Início Três Lagoas JPNews

Ocorrência

Getam prende motociclista sem CNH e apreende veículo sem placa

O condutor recebeu notificações de trânsito e foi levado à Depac para as providências legais

Alfredo Neto

Além de veículo sem placa e sem CNH, motociclista teria tentado fugir, mas acabou alcançado no residencial Tuiuiú. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Além de veículo sem placa e sem CNH, motociclista teria tentado fugir, mas acabou alcançado no residencial Tuiuiú. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Uma equipe do Getam, do 2° Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas, prendeu na noite de segunda-feira (29), por volta das 23h19, um motociclista após uma perseguição nas imediações do bairro Novo Oeste.

Durante rondas ostensivas na avenida Custódio Andries, próximo ao cemitério municipal, os policiais avistaram uma motocicleta em mau estado de conservação e sem placa de identificação. Foi dada ordem de parada, mas o condutor desobedeceu e fugiu em alta velocidade, colocando em risco a própria vida e a dos demais usuários da via.

O acompanhamento tático seguiu com sinais sonoros e luminosos até a rua Geraldo Camilo Macedo, no condomínio Tuiuiú, onde a abordagem foi concluída. O homem, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), havia entrado no condomínio apenas para tentar escapar da fiscalização.

A motocicleta, uma Honda CG 125 Titan verde, também estava sem placa de identificação e foi apreendida e encaminhada ao pátio do Detran. O condutor recebeu notificações de trânsito e foi levado à Depac para as providências legais. Ninguém ficou ferido durante a ocorrência.

