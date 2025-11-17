Getam prende dupla e apreende mais de 1,6 kg de maconha durante ação no Vila Piloto

Uma equipe do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), na noite de sexta-feira (14), realizava patrulhamento pela rua 28, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, quando avistou um homem que, ao notar a aproximação da viatura, correu para dentro de uma residência.

Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram uma incursão no imóvel para detê-lo. Durante a fuga, o suspeito pulou o muro da casa, atravessou mais duas residências e só foi capturado no quintal de uma casa vizinha. Para contê-lo, foi necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas. Ele apresentava escoriações nos braços, causadas ao transpor os muros.

No imóvel onde o suspeito havia entrado inicialmente, outra pessoa também tentou fugir, correndo para dentro de uma edícula sem saída. Ele foi abordado e identificado, estando com R$ 102 nos bolsos.