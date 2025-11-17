Getam prende dupla e apreende mais de 1,6 kg de maconha durante ação no Vila Piloto

Uma equipe do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), na noite de sexta-feira (14), realizava patrulhamento pela rua 28, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, quando avistou um homem que, ao notar a aproximação da viatura, correu para dentro de uma residência.
Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram uma incursão no imóvel para detê-lo. Durante a fuga, o suspeito pulou o muro da casa, atravessou mais duas residências e só foi capturado no quintal de uma casa vizinha. Para contê-lo, foi necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas. Ele apresentava escoriações nos braços, causadas ao transpor os muros.
No imóvel onde o suspeito havia entrado inicialmente, outra pessoa também tentou fugir, correndo para dentro de uma edícula sem saída. Ele foi abordado e identificado, estando com R$ 102 nos bolsos.
Ainda no local, a equipe encontrou duas porções de maconha próximas ao banheiro. Durante buscas no ambiente, foi localizada uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e quatro tabletes de maconha escondidos em um vão entre a banheira e a parede. Ao todo, foram apreendidos 1,616 kg da droga.
Em consulta ao sistema, os policiais verificaram que o suspeito identificado como W possui diversas passagens policiais, incluindo tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Já o segundo detido, J, tem registro por dano. Ele não apresentava lesões no momento da abordagem.
Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão. A droga, o dinheiro e os envolvidos foram encaminhados à Depac para os procedimentos legais necessários.