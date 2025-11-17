Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

TRÁFICO

Getam prende dupla e apreende mais de 1,6 kg de maconha durante ação no Vila Piloto

Bairro vem registrando destaques frequentes nas apreensões de drogas pela Polícia Militar

Alfredo Neto

Apreensões na região leste principalmente na Vila Piloto tem sido cada vez mais frequente. Foto: Divulgação/Polícia Militar.
Apreensões na região leste principalmente na Vila Piloto tem sido cada vez mais frequente. Foto: Divulgação/Polícia Militar.

Uma equipe do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam), na noite de sexta-feira (14), realizava patrulhamento pela rua 28, no bairro Vila Piloto, em Três Lagoas, quando avistou um homem que, ao notar a aproximação da viatura, correu para dentro de uma residência.

Diante da atitude suspeita, os policiais iniciaram uma incursão no imóvel para detê-lo. Durante a fuga, o suspeito pulou o muro da casa, atravessou mais duas residências e só foi capturado no quintal de uma casa vizinha. Para contê-lo, foi necessário o uso de técnicas de imobilização e algemas. Ele apresentava escoriações nos braços, causadas ao transpor os muros.

No imóvel onde o suspeito havia entrado inicialmente, outra pessoa também tentou fugir, correndo para dentro de uma edícula sem saída. Ele foi abordado e identificado, estando com R$ 102 nos bolsos.

Notícias Relacionadas

Ainda no local, a equipe encontrou duas porções de maconha próximas ao banheiro. Durante buscas no ambiente, foi localizada uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e quatro tabletes de maconha escondidos em um vão entre a banheira e a parede. Ao todo, foram apreendidos 1,616 kg da droga.

Em consulta ao sistema, os policiais verificaram que o suspeito identificado como W possui diversas passagens policiais, incluindo tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Já o segundo detido, J, tem registro por dano. Ele não apresentava lesões no momento da abordagem.

Diante dos fatos, a dupla recebeu voz de prisão. A droga, o dinheiro e os envolvidos foram encaminhados à Depac para os procedimentos legais necessários.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos