Quartas de finais do Campeonato Municipal de Futsal Masculino Série “A” e “B será nesta terça-feira

A fase eliminatória teve início na última sexta-feira (11), com os jogos das oitavas de final realizados, agora os vencedores vão para as quartas de final e quem perder, diz adeus a competição.

As quadras do Ginásio Poliesportivo “Eduardo Milanez”, recebem a fase final do Campeonato Municipal de Futsal Masculino – Séries “A” e “B” – 2025, com os jogos das quartas de final que acontecem nesta terça-feira (15).

As equipes vencedoras avançaram para as quartas de final, que serão disputadas nesta terça-feira (15), novamente no Ginásio Eduardo Milanez, a partir das 19h15. Os jogos acontecem simultaneamente nas duas quadras do ginásio, com confrontos decisivos que definirão os semifinalistas da competição.

Próximos Jogos – Quartas de Final (15/07)

Série A – Quadra 1:

19h15 – Nikkey FS x Bandeirantes

20h00 – Ass. Esp. Cavaquinho x Os Cachaços

20h45 – M. Nossa Casa / Nacional x AABB / Barb. Negueba

21h30 – Rosadinha EC / Bola Fora x Juve Live FS

Série B – Quadra 2:

19h15 – Napoli FS / Graneleiro x X1 Jari

20h00 – S.E. Piononense x El Duros / F. Espeto

20h45 – Fut Raiz / DVM / Amigos x NewCity FS

21h30 – Magnatas FC x I9 Telecom

*Informações da Prefeitura de Três Lagoas