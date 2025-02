Golpista realiza saques com biometria falsa após invadir conta bancária em Três Lagoas

Cátia Virgínia da Silva, de 59 anos, teve sua conta bancária invadida após ter a bolsa furtada no dia 24 de janeiro, em Três Lagoas. No interior da bolsa estavam documentos, cartões e o celular. Segundo a vendedora, criminosos conseguiram sacar cerca de R$ 5 mil utilizando uma biometria falsa nos terminais eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

O furto aconteceu na casa de uma amiga, no bairro S Sul, durante o horário do almoço. Assim que percebeu a falta da bolsa, Cátia buscou ajuda e registrou um boletim de ocorrência no dia seguinte. Ela conseguiu bloquear rapidamente alguns cartões, mas teve dificuldades com a conta da Caixa.

Na segunda-feira seguinte ao furto, a vendedora foi até a agência bancária e descobriu que já haviam sido retirados R$ 250 de sua conta. Em seguida, novas transações foram realizadas, incluindo o saque de valores enviados via Pix. Os extratos bancários mostram que os saques ocorreram no terminal eletrônico da agência da Caixa no centro da cidade, totalizando cerca de R$ 3 mil.