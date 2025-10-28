Governador Eduardo Riedel visita Três Lagoas na quinta-feira para anunciar obras e inaugurar Parque Linear

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP,)realiza nesta quinta-feira (30), a primeira visita oficial a Três Lagoas neste ano. A agenda será acompanhada pelo prefeito Cassiano Maia (PP).

A programação terá início às 10h30, com a chegada da comitiva ao Sindicato Rural de Três Lagoas, onde o governador fará o anúncio de novos investimentos e obras estruturantes voltadas para a Infraestrutura Urbana, Educação e Habitação. No período da tarde, Riedel participa da inauguração da reforma da Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap), que passa a atender centenas de estudantes com salas climatizadas, laboratórios e quadra coberta. Durante o evento, também será apresentado um relatório sobre as ações realizadas nas unidades escolares do município.

Em seguida, o governador visita obras finalizadas do programa “MS Ativo I”, no bairro Parque São Carlos, e acompanha o andamento das construções habitacionais do “MS Ativo II”, no bairro Jardim das Violetas, que vão beneficiar diversas famílias com moradias de qualidade e infraestrutura completa.