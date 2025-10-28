Governador Eduardo Riedel visita Três Lagoas na quinta-feira para anunciar obras e inaugurar Parque Linear

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP,)realiza nesta quinta-feira (30), a primeira visita oficial a Três Lagoas neste ano. A agenda será acompanhada pelo prefeito Cassiano Maia (PP).
A programação terá início às 10h30, com a chegada da comitiva ao Sindicato Rural de Três Lagoas, onde o governador fará o anúncio de novos investimentos e obras estruturantes voltadas para a Infraestrutura Urbana, Educação e Habitação. No período da tarde, Riedel participa da inauguração da reforma da Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap), que passa a atender centenas de estudantes com salas climatizadas, laboratórios e quadra coberta. Durante o evento, também será apresentado um relatório sobre as ações realizadas nas unidades escolares do município.
Em seguida, o governador visita obras finalizadas do programa “MS Ativo I”, no bairro Parque São Carlos, e acompanha o andamento das construções habitacionais do “MS Ativo II”, no bairro Jardim das Violetas, que vão beneficiar diversas famílias com moradias de qualidade e infraestrutura completa.
Encerrando a agenda, às 18h30, Riedel e o prefeito Cassiano Maia participam da inauguração do Parque Linear da avenida Rosário Congro, um novo espaço de lazer e convivência para a população. O local recebeu investimentos do Governo do Estado, da prefeitura e conta com pista de caminhada, ciclovia, iluminação em LED, paisagismo, bancos, áreas de descanso e uma nova estrutura de drenagem.
O Parque Linear faz parte do conjunto de obras de requalificação urbana da região central, que inclui melhorias na mobilidade, urbanização de avenidas e revitalização de áreas públicas.