Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Três Lagoas JPNews

AGENDA

Governador Eduardo Riedel visita Três Lagoas na quinta-feira para anunciar obras e inaugurar Parque Linear

Programação inicia pela manhã, com a chegada da comitiva ao Sindicato Rural de Três Lagoas

Ana Cristina Santos

A agenda do governador será acompanhada pelo prefeito Cassiano Maia (PP). Foto: Divulgação.
A agenda do governador será acompanhada pelo prefeito Cassiano Maia (PP). Foto: Divulgação.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP,)realiza nesta quinta-feira (30), a primeira visita oficial a Três Lagoas neste ano. A agenda será acompanhada pelo prefeito Cassiano Maia (PP).

A programação terá início às 10h30, com a chegada da comitiva ao Sindicato Rural de Três Lagoas, onde o governador fará o anúncio de novos investimentos e obras estruturantes voltadas para a Infraestrutura Urbana, Educação e Habitação. No período da tarde, Riedel participa da inauguração da reforma da Escola Estadual João Magiano Pinto (Jomap), que passa a atender centenas de estudantes com salas climatizadas, laboratórios e quadra coberta. Durante o evento, também será apresentado um relatório sobre as ações realizadas nas unidades escolares do município.

Em seguida, o governador visita obras finalizadas do programa “MS Ativo I”, no bairro Parque São Carlos, e acompanha o andamento das construções habitacionais do “MS Ativo II”, no bairro Jardim das Violetas, que vão beneficiar diversas famílias com moradias de qualidade e infraestrutura completa.

Notícias Relacionadas

Encerrando a agenda, às 18h30, Riedel e o prefeito Cassiano Maia participam da inauguração do Parque Linear da avenida Rosário Congro, um novo espaço de lazer e convivência para a população. O local recebeu investimentos do Governo do Estado, da prefeitura e conta com pista de caminhada, ciclovia, iluminação em LED, paisagismo, bancos, áreas de descanso e uma nova estrutura de drenagem.

O Parque Linear faz parte do conjunto de obras de requalificação urbana da região central, que inclui melhorias na mobilidade, urbanização de avenidas e revitalização de áreas públicas.

Assuntos

Impressos

Mais Edições

Mais notícias

Mais artigos