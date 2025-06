Governo anuncia R$ 30 milhões de investimentos para Três Lagoas

Durante entrevista ao RCN Notícias, da TVC HD Canal 13.1, o secretário da Casa Civil de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha, confirmou o repasse de R$ 30 milhões em novos investimentos para obras de asfalto e drenagem em Três Lagoas. O anúncio ocorreu durante as comemorações de aniversário da cidade, que celebra 110 anos nesta semana.

Segundo Rocha, os recursos foram garantidos em reunião entre o governador Eduardo Riedel, o prefeito Cassiano Maia e vereadores do município.

“O doutor Cassiano já está elaborando os projetos. A meta é pavimentar 100% da cidade até o fim do mandato. Ninguém merece conviver com poeira e barro”, afirmou.

O secretário destacou que, apenas nos dois últimos anos, o governo estadual já investiu mais de R$ 100 milhões em Três Lagoas, em áreas como asfalto, drenagem, esgotamento sanitário e a construção do Shopping Popular. A nova etapa complementará esse pacote de obras de infraestrutura.

Rocha também comentou a retomada da pavimentação da MS-320, que liga Três Lagoas a outros municípios da Costa Leste.

“Os dois trechos restantes já estão com projeto pronto e devem ser licitados em breve. Em pouco tempo, teremos a rodovia 100% asfaltada”, disse.

Sobre o contorno rodoviário, o secretário informou que as obras serão retomadas em breve e ressaltou que o trecho está sendo executado com pavimento de concreto, o primeiro desse tipo no Estado.