Governo de MS analisa manutenção de voos comerciais da Azul em Três Lagoas

O futuro da aviação comercial em Três Lagoas permanece incerto. A Azul Linhas Aéreas anunciou que deixará de operar na cidade a partir do dia 10 de março, como parte de uma reavaliação estratégica da companhia. A empresa justifica a decisão citando fatores como a alta do dólar, a crise global na cadeia de suprimentos e os elevados custos operacionais.

Diante desse cenário, a Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul seguem em tratativas para tentar reverter a suspensão das operações. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcos Antônio Gomes Júnior, afirmou que há negociações em andamento, especialmente em relação ao contrato de incentivos firmado entre o governo estadual e a Azul. Esse contrato exige que a companhia mantenha operações em determinadas cidades do estado, e as autoridades estão analisando se Três Lagoas está incluída nessa obrigatoriedade.

A Azul iniciou suas operações comerciais na cidade em fevereiro de 2021, com voos diretos para o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Agora, as negociações buscam evitar que Três Lagoas fique sem voos comerciais, o que poderia impactar o desenvolvimento econômico e a mobilidade na região.