Governo de MS anuncia reforço no efetivo da PM e Corpo de Bombeiros

O Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antônio Carlos Videira, esteve em Três Lagoas na última semana, onde recebeu o título de cidadão três-lagoense da Câmara Municipal. Na ocasião, Videira detalhou as ações do governo para reforçar o efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além de abordar os índices de criminalidade no estado.

Reforço no efetivo e novas contratações

Videira destacou que o governo de Mato Grosso do Sul está empenhado em fortalecer as forças de segurança. Ele anunciou a formação de novos soldados da Polícia Militar e a contratação de bombeiros temporários.

“Em Campo Grande foi autorizado pelo governador 400 vagas para a Polícia Civil, 300 para investigadores e 100 para escrivães, e formando, inclusive aqui em Três Lagoas, mais policiais militares em outras regiões também do estado. Nós formaremos num total de 500 policiais militares e esses estão sendo formados no interior porque estão destinados para os polos e para todo o Mato Grosso do Sul, para o interior. Então nós temos sim reforçado tudo isso”, afirmou.

Além dos policiais militares, o Corpo de Bombeiros também receberá reforço. “E o Corpo de Bombeiros também trabalha agora para a contratação de 240 bombeiros temporários para ajudar com o enfrentamento aos incêndios florestais, principalmente, e na atuação em todas as nossas frentes”, completou Videira.

Cenário da criminalidade e investimentos em segurança

O secretário também abordou o cenário da criminalidade no estado, ressaltando o foco no combate ao crime organizado e à criminalidade violenta, que teve uma redução significativa. Ele enfatizou que a atuação da segurança pública em Mato Grosso do Sul vai além das fronteiras estaduais.