Governo de MS divulga datas para pagamento das duas parcelas do 13° salário aos servidores

O Governo de Mato Grosso do Sul irá a pagar a primeira parcela do 13° salário dos servidores estaduais na quinta-feira (25). Ela que corresponde a 50% do valor líquido da remuneração. A segunda (parcela) será efetuada no dia 20 de dezembro. As regras e os detalhes constam em decreto publicado no Diário Oficial do Estado.

O pagamento se refere aos servidores públicos efetivos civis e militares ativos, assim como aos aposentadores, pensionistas, titulares de cargos em comissão, empregados públicos e contratados por tempo determinado, que são integrantes da Administração Direta, bem como das autarquias e fundações do Poder Executivo Estadual.

Ficou definido que o 13° salário será pago em duas parcelas, sendo a primeira correspondente a 50% do valor líquido no dia 25 de setembro. De acordo com a Secretaria Estadual de Administração (SAD), o dinheiro estará na conta do servidor nesta quinta-feira.

A segunda parcela será paga em 20 de dezembro e vai corresponder a diferença entre o valor líquido do décimo terceiro salário e o valor da parcela antecipada.